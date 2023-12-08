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國際
2023-12-08 14:28:00

澳女遭600公斤海豹擋路無法返工　老闆信唔信？(有片)

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澳女遭600公斤海豹擋路無法返工，老闆信唔信？(YouTube)

澳女遭600公斤海豹擋路無法返工，老闆信唔信？(YouTube)

澳洲一名女子日前發現，一隻重達600公斤的海豹出現在她家前院裡，而且擋在她的車子前面，使她無法開車上班，只好向老闆請假。當她老闆得擋住她路的是當地一隻知名海豹，立即笑著批准了。

綜合報道，居於在塔斯曼尼亞南部Hobart海灘附近的女子Amber Harris，上月某日早上，發現一隻巨大的南象鼻海豹（southern elephant seal）出現在她家門外的前院裡。牠先是把頭靠在吊床上，接著又爬到木板上，然後在她的車子前面來個小睡。Amber指，有野生動物專家告訴她，用食物引誘牠離開似乎不可能，因為牠每次上岸都可能會待上34個星期，通常就是不停睡覺，未必對她給的食物有興趣。

一隻巨大的南象鼻海豹（southern elephant seal）出現在Amber家門外的前院裡。(YouTube) Amber打電話給老闆告知無法上班。(YouTube) 原來，這隻重達600公斤的海豹原來名叫Neil，是當地的赫赫有名的「人物」。(YouTube) Neil逗留了大概幾個小時，就返回海裡。(YouTube)

屋主：只要牠想來 都會無任歡迎

Amber只好打電話給老闆告知無法上班，並將照片傳給對方說：「當一隻600公斤的海豹擋在你的車前面，你是無計可施。」原來，這隻重達600公斤的海豹原來名叫Neil，是當地的赫赫有名的「人物」，牠近年經常在Hobart附近的海灘出沒，還會走到馬路上玩雪糕筒或者滾草地。只是Amber想不到Neil這次會走到她的家門外。Amber指，老闆在聽到她請假的理由後，忍不住笑了出來，辦公室裡的所有人聽到也都笑了。幸好，Neil逗留了大概幾個小時，就返回海裡。Amber說，雖然不知道Neil為甚麼會選擇到訪她的家，但只要牠想來，她都會無任歡迎。

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