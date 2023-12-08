澳女遭600公斤海豹擋路無法返工　老闆信唔信？(有片)

澳洲一名女子日前發現，一隻重達600公斤的海豹出現在她家前院裡，而且擋在她的車子前面，使她無法開車上班，只好向老闆請假。當她老闆得擋住她路的是當地一隻知名海豹，立即笑著批准了。

綜合報道，居於在塔斯曼尼亞南部Hobart海灘附近的女子Amber Harris，上月某日早上，發現一隻巨大的南象鼻海豹（southern elephant seal）出現在她家門外的前院裡。牠先是把頭靠在吊床上，接著又爬到木板上，然後在她的車子前面來個小睡。Amber指，有野生動物專家告訴她，用食物引誘牠離開似乎不可能，因為牠每次上岸都可能會待上3至4個星期，通常就是不停睡覺，未必對她給的食物有興趣。