澳婦煮牛柳招待前夫一家致3死  內含「天下第一毒菇」聲稱不知情 受查數月終被捕

案發在本年7月29日，女疑犯帕特森(Erin Patterson)在家中自煮「威靈頓牛柳」(Beef Wellington)，本來想款待前夫、前夫的68及66歲父母，以及前夫母親的70歲姊姊同齡丈夫，但前夫臨時失約。最終除了帕特森自己沒事，用餐的其餘4人全部不適，其中前夫母親及母親姊姊夫婦，留院後相繼死亡，前夫的父親則一度命危，留院了兩個月。

澳洲一名48歲婦人為前夫父母及其家人，炮製牛柳午餐，未料4人享用後，3死1命危，前夫因臨時失約沒有赴會，倖免於難。警方調查後認為涉事菜式內含有「世界第一毒菇」之稱的「死帽菇」(deathcap mushroom)。婦人一直堅稱不知情，更曾在鏡頭前聲淚俱下，但案件疑點重重，警方經連月調查，周四將她拘捕。

警方調查後指4人的徵狀跟進食了「死帽菇」一樣。帕特森之前曾聲稱，她也有份吃涉事菜式，吃剩的已交予警方作毒理化驗。她並聲言只用了兩種分別從墨爾本一間大型連鎖超市及一間亞洲雜貨店買來的菇類煮涉事菜式。她曾在鏡頭前聲淚俱下說︰「我想到這些菇類可能令我多位摯愛死亡，便覺崩潰……我想再說一次，我絕對無理由要傷害這些我愛的人。」

死帽菇｜分碟食用 唯獨女疑犯無中毒

然而，據報帕特森當日把菜式分成一人一碟上桌，並非大伙兒一起分食，難以排除只有她自己一碟無毒。此外，帕特森的兩名子女案發時並不在家，翌日才食用涉事菜式，但據報已經「走菇」，因帕特森說他們不喜歡吃菇類。另據稱當日帕特森本來是想藉設宴，與前夫復合，但前夫卻不賞面。案發後，帕特森被發現把一部相信曾用於處理涉事菇類的食物脫水機，丟棄在垃圾站，並一度向警方隱暪。警方出動精銳搜索犬地氈式搜查帕特森寓所及其座駕，並在前家翁協助調查下，周四拘捕帕特森，發言人強調調查仍在進行中。

死帽菇｜喝到「菇水」亦足以致命

死帽菇具有劇毒，水灼、煮熟、冷藏或曬乾，均不能除去毒素，吃一點點甚至沒吃但只喝到「菇水」，亦足以致命。死帽菇中毒症狀包括劇烈胃痛、噁心、嘔吐和腹瀉，有專家指其毒傘肽(amatoxin)會破壞人體並「令肝臟融解」致命。