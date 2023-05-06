澳洲交換生誤食老鼠藥中毒案　父母露臉發聲：感謝台灣醫療團隊

記者陳怡伶／綜合報導

24歲澳洲籍男交換生艾力克斯（Alex Shorey）在台灣誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），一度命危住進加護病房。後來家屬透過募資平台，募得醫療專機費用約424萬元新台幣，艾力克斯也順利在3日搭乘專機返回澳洲，做進一步治療。對此，艾力克斯的父母也親自拍片發聲，「感謝台灣醫療團隊」。

24歲澳洲籍男交換生艾力克斯在台灣誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），一度命危住進加護病房。（圖／翻攝自GoFundMe募資平台）

澳洲男交換生在台灣疑因老鼠藥中毒的事件，引發社會關注。這起事件發生後家屬在募資平台發起募資，並在短短3天內募得20多萬澳幣（約424萬元新台幣）善款，得以讓艾力克斯搭乘醫療專機返回澳洲接受治療，目前他已經被送到雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandria Hospital）接受後續照護與治療。

艾力克斯的父親史蒂芬（Stephen Shorey）和母親茱麗葉（Julie Shorey）日前離開台灣時，在機場露臉拍片，稱「非常感謝幫助艾力克斯穩定下來的台灣醫療團隊，也感謝幫助他回家的救援團隊以及慷慨的捐款者」，同時也透露，過去3、4週真的很難熬。

艾力克斯的父親史蒂芬和母親茱麗葉日前離開台灣時，在機場露臉拍片感謝台灣醫療團隊與捐款者協助。（圖／翻攝自Shorey-GoFundMe影片）

這起事件也被《每日郵報》以「令人費解的案件發生了戲劇性的轉折」為題報導，報導稱家屬一開始懷疑是誤食受污染的台灣小吃造成，台灣警方正在調查案件是否具有犯罪意圖。

不過根據檢警調查，目前最新案情指向艾力克斯的45歲女密友，該名女密友坦承在飲料中加入老鼠藥，不過她聲稱老鼠藥是自己輕生用，艾力克斯誤飲才導致中毒。由於說詞反覆，目前檢警已經將她限制出境、出海。

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