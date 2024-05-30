澳洲介入調查Ticketmaster遭黑客入侵　盜走數以億計用戶個人資料

澳洲內政部公布，會對網上演唱會門票網站Ticketmaster被黑客入侵，盜走超過5億用戶個人資料的事件進行調查。

來自美國的Ticketmaster是全球其中一個演唱會門票銷售平台。早前被一個黑客組織ShinyHunters入侵，並勒索50萬美元（約390萬港元）以避免有關用戶的個人資料售予其他人。澳洲當局表示已留意到事年，並已經與Ticketmaster了解事故的原因。Ticketmaster已確定有關外洩的事故，根據有關報告指，網站全球約5.6億用戶的名字、地址、電話號碼及部份付款資料都已經被盜去。美國的領事館就表示，美國聯邦調查局（FBI）已協助澳洲當局進行調查。