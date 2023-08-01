澳洲兒童工作者涉性侵91童及拍片　面臨逾1600宗指控

澳洲發生一宗極為嚴重的兒童性侵案件，涉案男子被指在過去超過15年之間，性侵逾91名兒童，當中更有拍片放上互聯網。澳洲聯邦警察透露，男子將被控超過1,600項控罪，最高將面臨終身監禁。

澳洲聯邦警察在今日（1日）公布，一名45歲的澳洲兒童工作者，涉嫌在超過15年之間，在澳洲以及海外的照顧中心內，對91名兒童作出性侵。當中更有拍片及放上網。警方指，男子面臨246宗強姦以及673宗猥褻兒童，當中很多都屬於嚴重的指控。警方天表示，他還涉及數百宗拍攝及分發兒童色情物品。警方表示，在其電子裝置內發現超過4,000份相片及影片。

警方又透露，男子涉及在昆士蘭州的10個兒童照顧中心，其餘還有1個在新南威爾士州及1個於不公開的海外國家。警方指，男子是在兒童中心工作，因此獲得高度信任。

警察形容「最恐怖的侵害事件」

當局形容，這是他們見過最恐怖的侵害事件。澳洲警方對於案件對社會「極度困擾」，他們表示：「這個人對那些兒童的所作所為超出所有人的想像。在這麼長時間作為警察，也得盡量令自己不要那麼驚訝。但這是一宗恐怖的案件。」警方表示，確認有87名來澳洲的兒童受害，部份現時已經是成人，並已與他們的家人聯繫。澳洲當局亦已經開始與國際刑警合作，尋找海外的另外4名受害人。

調查人員表示，在調查一些兒童侵害的事件，發現一些材料中顯示其工作的兒童中心，因此才能將他作出拘捕。警方指他們在去年8月取得搜查令，在布里斯班的兒童中心進行搜查，之後再到男子在黃金海岸的家中搜出有關的電子裝置。警方又指，男子早在2021及2022年，都曾在昆士蘭被舉報，但因為當時沒有找出確實證據。男子在去年8月被拘捕，將在本月底在法院受審。