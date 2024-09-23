澳洲兩大超市巨頭Coles和Woolworths被控「造假」 先漲價後打折貴過原價

澳洲兩大超市集團Coles和Woolworths分別被澳洲競爭及消費者委員會(ACCC)控告「虛假」減價，聲稱數百件貨品持續降價，實際在減價前暫時提高貨品售價，減價後與原價相同，甚至貴過原價。ACCC指，兩間公司此舉違反消費者條例。Coles表示會抗辯，Woolworths則稱會審視有關指控。

Coles和Woolworths佔據澳洲三分二市場，多年來因涉嫌哄抬價格和違反反競爭法日益受監管當局關注。ACCC指，兩間公司多年來以「Prices Dropped(價格下降)」和「Down Down(降價意思)」減價促銷，消費者所了解是貨品價格較原價「持續降價」。但在很多個案中，減價只是假象。