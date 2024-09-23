澳洲兩大超市巨頭Coles和Woolworths被控「造假」 先漲價後打折貴過原價

澳洲兩大超市集團Coles和Woolworths分別被澳洲競爭及消費者委員會(ACCC)控告「虛假」減價，聲稱數百件貨品持續降價，實際在減價前暫時提高貨品售價，減價後與原價相同，甚至貴過原價。ACCC指，兩間公司此舉違反消費者條例。Coles表示會抗辯，Woolworths則稱會審視有關指控。
Coles和Woolworths佔據澳洲三分二市場，多年來因涉嫌哄抬價格和違反反競爭法日益受監管當局關注。ACCC指，兩間公司多年來以「Prices Dropped(價格下降)」和「Down Down(降價意思)」減價促銷，消費者所了解是貨品價格較原價「持續降價」。但在很多個案中，減價只是假象。
涉及數百貨品 面臨可觀罰款
ACCC調查後發現Woolworth過去20個月，約有266種產品的價錢誤導消費者，Coles過去15個月則有245種產品價格誤導，從寵物食品、藥水膠布、漱口水，以至澳洲人所愛的Arnott's Tim Tam餅乾和家樂氏(Kellogg's)穀物早餐。ACCC估計兩間公司以此手法售賣了數千萬件貨品，獲得可觀盈利。該組織指，在目前的通脹下，消費者買減價貨品以減輕負擔，現在有可能反而花多了錢。ACCC尋求聯邦法院「重罰」兩間公司，並下令他們增加慈善派餐服務。
喉糖減價1蚊 實際加價9%
根據法庭文件，ACCC舉例稱，Coles超市發售的16粒裝使立消(Strepsils)檸蜜味喉糖，於2021年售價5.5澳元(約29港元)，在2022年大部時間做Down Down減價促銷，有28天標價7澳元(約37港元)，ACCC形容為「價格飆升」；然後在Down Down促銷中標價6澳元(約32港元)，並指原價7澳元，其實較過去一年的5.5澳元加價9%。ACCC認為，Coles暫時提價是為了之後標高售價。