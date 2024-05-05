澳洲再發生隨機斬人案 1男受傷 16歲兇徒被警方擊斃

澳洲再爆隨機斬人案1男受傷 警即場開槍射殺16歲兇徒

澳洲再發生隨機斬人案，珀斯（Perth）一名16歲少年因持刀砍傷人，遭到警方開槍射殺身亡。警方透露被害者與疑兇並不認識，似乎是一宗隨機襲擊。

澳洲早前發生轟動當地的悉尼商場斬人案，40歲兇手在商場內無差別斬人，導致5女1男死亡。

手上拿著一把菜刀

當地時間本月4日晚上10點左右，珀斯警方接獲報案，指一名男子在南郊威利頓（Willetton）的商店停車場遭人砍傷。警察局長布蘭奇（Col Blanch）表示，當警員趕到現場時，看到一名16歲少年手上拿著一把菜刀，他甚至想要衝向警察，結果中槍倒地，送院後證實不治。

警方在翌日上午舉行記者會交代案情，指當時該名少年拿著刀在停車場內跑來跑去，接著從背後斬傷一名男子，據悉兩人並不認識，初步認為這是一宗隨機襲擊案。