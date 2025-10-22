澳洲出現Labubu大盜 偷去43隻價值逾4.5萬

Labubu在全球大紅，澳洲墨爾本出現Labubu大盜。維多利亞省警方周三稱，在一個物業搜出43隻Labubu，估計價值9,000澳元(約4.54萬港元)。一名40歲男子被捕，遭檢控4項入室盜竊和2項偷竊罪，獲准保釋候審，明年5月開庭。

部分為Labubu限量版每隻2500元

警方周二採取行動，搜查墨爾本西部一個物業，搜出的43隻Labubu中部分屬限量版，每隻價值約500澳元(約2,500港元)。警方指，疑犯自7月起犯案，於墨爾本市中心一個商場分開4次偷竊。Labubu在澳洲的熱潮未退，悉尼一間以出售Labubu為主的Pop Mart店舖本月開幕，民眾天未光清晨5時已開始排隊，等候開門率先入場。另一間在悉尼的旗艦店和布里斯本店將在今年稍後開幕。