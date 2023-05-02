澳洲加強管制電子煙　避免下一代成癮

澳洲將加緊對電子煙的限制。原因是電子煙對當地的青少年影響相當大，當中研究指澳洲每4個18至24歲青少年就有1人吸食過電子煙，而14至17歲亦有六份一。
澳洲健康部長Mark Butler指，電子煙正創造尼古丁成癮的澳洲新一代。他在周二（2日）的宣布指，煙草公司將電子煙包裝成閃亮的外表，以及加入甜味，引誘新一代成為尼古丁成癮者。他指澳洲被這些包裝所欺騙了。
電子煙雖然被視為不及傳統煙草的危害那裡大，英國政府亦用作向煙癮者作為減低成癮的替代品，不過健康專家指電子煙並非沒有風險，包括它含有化學物，而其長遠影響亦是未知之數。Mark Butler又指出，電子煙對青年人的影響相當大，根據當中一項研究，澳洲18至24歲的青年人，大約有四份一曾吸食電子煙，而即使更年輕的14至17歲，亦多達六份一，52歲的Mark Butler表示：「我這年齡層在70人中才有1人吸過電子煙。」
批評電子煙故意針對兒童及青少年
Mark Butler指，電子煙的包裝是故意針對兒童及青少年，因此他們在銷售時與波棒糖及朱古力放在一起。他又指，電子煙已為高校的「頭號行為問題」，部份學校甚至要在浴室安裝電子煙的探測器。
Mark Butler在周二表示，新的電子煙法例改革是要將澳洲的吸煙人口降低到發達國家的其中一個最低水平。在新的改革法案中，將禁止即棄的電子煙以及非處分方的產品進口。不過他又表示，改革會讓人可以更容易獲得配方作「合法的治療用途」。