澳洲加強管制電子煙　避免下一代成癮

澳洲將加緊對電子煙的限制。原因是電子煙對當地的青少年影響相當大，當中研究指澳洲每4個18至24歲青少年就有1人吸食過電子煙，而14至17歲亦有六份一。

澳洲健康部長Mark Butler指，電子煙正創造尼古丁成癮的澳洲新一代。他在周二（2日）的宣布指，煙草公司將電子煙包裝成閃亮的外表，以及加入甜味，引誘新一代成為尼古丁成癮者。他指澳洲被這些包裝所欺騙了。

電子煙雖然被視為不及傳統煙草的危害那裡大，英國政府亦用作向煙癮者作為減低成癮的替代品，不過健康專家指電子煙並非沒有風險，包括它含有化學物，而其長遠影響亦是未知之數。Mark Butler又指出，電子煙對青年人的影響相當大，根據當中一項研究，澳洲18至24歲的青年人，大約有四份一曾吸食電子煙，而即使更年輕的14至17歲，亦多達六份一，52歲的Mark Butler表示：「我這年齡層在70人中才有1人吸過電子煙。」