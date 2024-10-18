澳洲北領地降刑事責任年齡至10歲

澳洲的北領地政府，決定再度將當地的法定刑事責任年齡降回10歲，即是10歲的小童已可以被判監禁。有關的決定在過去引起爭議。

澳洲的州政府及地方政府，在過去一直被已發展國家及聯合國，建議將刑事責任的年齡提升至14歲。而北領地政府，去年是首個將有關年齡提升至12歲的地方。然而當地的鄉村自由黨在8月當選上場，並認為有需要將有關年齡降低以減少當地的青年犯罪率。雖然地方政府稱決定是為保護兒童，不過醫生、人權組織等都指出這無助降低罪案率甚至對當地原住民的小童不良影響。