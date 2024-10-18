澳洲北領地降刑事責任年齡至10歲

澳洲的北領地政府，決定再度將當地的法定刑事責任年齡降回10歲，即是10歲的小童已可以被判監禁。有關的決定在過去引起爭議。
澳洲的州政府及地方政府，在過去一直被已發展國家及聯合國，建議將刑事責任的年齡提升至14歲。而北領地政府，去年是首個將有關年齡提升至12歲的地方。然而當地的鄉村自由黨在8月當選上場，並認為有需要將有關年齡降低以減少當地的青年犯罪率。雖然地方政府稱決定是為保護兒童，不過醫生、人權組織等都指出這無助降低罪案率甚至對當地原住民的小童不良影響。
研究指兒童監禁無助減少罪行
相對於澳洲的其他地區，北領地的兒童被囚比率是其他地區的11倍，而且全部被囚的兒童都是當地原住民。北領地的州長指出，他們在大選獲得壓倒性的勝利，是讓他們獲得民意的授權。又指降低有關年齡是解決罪案的根源。他們指：「我們對那些長期感到失望的青年，是有這樣的義務。而我們也需要為那些想要安穩的人負責，人們不用再活在惶恐之下。」同時北領地也收緊保釋的規定，以及引入在社交媒體「發布及廣播」有關犯罪資訊作出處分。
不過全球的調查指出，將兒童監禁只會增加他們再犯的機會，同時影響他們的健康、教育及就業。而澳洲的人權組織在今年的報告亦指，全國的打擊罪行政策都是受到民粹影響，並認為州政府應該將監禁兒童的開支，用在支援服務方面。