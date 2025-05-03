澳洲卡車不慎丟金屬碎片　數百車爆胎癱瘓悉尼公路

據BBC引述澳洲新南威爾斯州（New South Wales）公路巡邏指揮官柯林斯（Howard Collins）說法指，該事故發生在當地時間2日凌晨5點左右，地點位於致悉尼北部的奧林巴（Ourimbah）附近，肇事卡車在行駛約30公里後才被發現車斗持續掉落廢金屬碎片，導致至少300輛汽車輪胎受損。

當地時間2日凌晨，澳洲新南威爾斯州一輛卡車在M1高速公路上不慎散落約750公斤的尖銳金屬碎片，造成至少300輛車輛輪胎損毀，其中包含多輛緊急救援車輛，導致悉尼北部重要幹道一度癱瘓長達10小時。

「前所未有」的事件

該州政府道路部長艾奇森（Jenny Aitchison）形容這是一起「前所未有」的事件。她說：「我們正在調動政府和私部門的所有資源進行清理工作，這就像是要用吸塵器清理整條高速公路一樣困難。」

肇事卡車所屬的NJ Ashton公司已在其網站上發表聲明，表示：「我們對此事件承擔全部責任，並為造成的損害和混亂深感抱歉。我們目前仍在調查事故發生的原因。」