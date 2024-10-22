澳洲原住民女國會議員罵完查理斯　IG再發斬首圖惹批評

英王查理斯三世（King Charles）與王后卡米拉（Queen Camilla）出訪澳洲，在國會內被一名原住民議員指罵的事件，再有餘波。原因是該名女議員索普（Lidia Thorpe），之後在社交媒體的帳號上載了一張查理斯被斬首的漫畫，遭受網民的抨擊，而索普也迅速將圖刪走。 查理斯周一在坎培拉出席在澳洲國會的演說，在完成後索普上前指罵查理斯，稱代表英國王室的查理斯對澳洲原住民曾作種族滅絕，又稱這不是查理斯的國土，也不承認查理斯為國王。她之後也爆出粗口，結果被保安人員帶走。然而索普的行為不單止沒有得到澳洲原住民普遍的支持，也有原住民批評她令場面尷尬以及欠缺尊重。

而索普的Instagram，之後也上載了一幅漫畫，代表着查理斯被斬首。索普及後很快就把圖片刪除，她解釋，有關圖片是一位職員在未得她許可下擅自刊登。她說：「我見到後很快就刪除了。我不會故意分享任何可以讓人鼓吹任何人作出暴力的東西。」然而那張圖片以及她在國會內的行為，就被串連起來批評。 澳洲原住民代表皆批評其行為 有歡迎英國王室訪問澳洲的原住民代表表示：「索普不代表我以及我們的人民，我肯定他不能代表大部份的原住民。」而澳洲首位原住民女性的國會議員佩里斯（Nova Peris）也在X上寫道：「澳洲正在和解的道路上前進，即使路途有多困難，這需要互相尊重的對話，成熟的諒解，以及共同治療創傷，而不是以吸引注意的方式分化我們國家作出的努力。」

索普在周二（22日）接受澳洲廣播公司（ABC）的訪問表示，她之所以作出有關行為，是因為多次要求與查理斯會面遭到拒絕。她批評：「為何他沒有說『我對數以千計被在這國家的屠殺致歉，我的祖先以及我的王室需要負上責任』？」不過澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）也批評索普的行為。