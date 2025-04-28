澳洲原住民表演儀式被噓　反對派領袖質疑是否過多

在上周五（25日）澳洲的一名原住民長者，在進行有關澳洲傳統的原住民歡迎演出期間，遭到一部份人士的起哄，事件引起了有關演出的爭論。其中澳洲反對派的領袖，自由黨的達頓（Peter Dutton）認為這些表演可能是過多，認為應該只在一些特定的節日才進行。

有關的歡迎表演，是澳洲在一些活動開始前舉行的儀式，作為對原住民的認同及致敬。在上周五的紐澳軍團日，這是紀念第一次世界大戰時參與加里波利之戰的新西蘭及澳洲將士活動，而在其中一個活動前，一名原住民在演出傳統的原住民儀式時，遭人嘲笑。據澳洲媒體指，有關起哄的人們包括曾被檢控的新納粹份子，當中一名26歲男子被要求離開，並可能被警察以激進行為檢控。