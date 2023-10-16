澳洲向前身Twitter罰款　批未有協助阻止侵害兒童

曾表示移除剝削兒童的內容是首要任務的馬斯克，被澳洲的網絡安全委員會批評那只不過是空談。根據澳洲在2021年訂立的法律，當局可以要求互聯網企業提供有關線上安全的方案，否則將會面對罰款，如拒絕支付更會面臨被檢控。而Google也因為未有提供就處理虐待兒童方案的資訊，而被當局作出警告。

澳洲的網絡安全部門，對X（前身Twitter）罰款61.05萬澳元（約301.8萬港元），原因是這個由馬斯克（Elon Musk）入主的社交網絡未有與當局合作預防侵害兒童的行為。

拒絕回應監管問題

不過澳洲當局就認為，X在有關的問題上更為惡劣，他們批評：「在部份問題上沒有提供回應，只留下空白」，當局指：「Twitter/X沒有回應部份關鍵的問題，包括平台在接到剝削兒童的報告後需要多久作出反應、採取甚麼方式去偵查直播有否出現兒童色情以及用於偵察兒童色情物件的技術和方式等。」

然而在X於全球裁員之下，該公司在澳洲沒有負責公共政策的員工，而之前也只有兩位。