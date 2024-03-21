澳洲周六起收緊學生簽證減移民 IELTS英語測試上調至6分

澳洲周四公布淨移民人數創新高，截至去年9月30日全年所收移民達548,800人，上升60%，推高澳洲整體人口上升2.5%。為降低移民人數，澳洲3月23日(周六)起將收緊學生簽證，包括上調IELTS(雅思)英語測試水平分數要求，一般學生由5.5分上調至6分，研究生則由6分增至6.5分。當局還推出「真實學生測試」，以打擊留學為名工作為實。於3月23日之前的申請不受影響。

當局稱，新措施目的是改善學生的學習體驗，也減少可能的工作剝削；又指澳洲以多元文化和使用多種語言為傲，但移民審核發現「學生英語要求或未能助他們成功」，遂提高IELTS分數要求。若招收國際學生的教育機構違規，將被終止運作。在未來數周，被稱為「幽靈學校」及簽證工廠的提供者將接獲警告通知，當局給予6個月期限讓他們改正。