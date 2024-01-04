澳洲單車手丹尼斯涉撞死妻子賀斯堅斯被捕　世界冠軍情侶幾日前全家福成絕響

澳洲單車運動員、前世界冠軍丹尼斯（Rohan Dennis）被控開車撞死同為單車世界冠軍的妻子賀斯堅斯（Melissa Hoskins），消息震憾單車界以至全世界。
根據澳洲媒體報導，丹尼斯被指控危險駕駛、危及生命和不謹慎駕駛導致他人死亡。
警方表示，2023年12月30日晚間8點左右，警消獲報在阿德萊德郊區發生車禍，一名32歲的女性被車輛撞倒，傷勢嚴重，被送往皇家阿德萊德醫院後不治身亡。事後證實該名女性為曾代表澳洲參加倫敦和里約奧運的單車好手子賀斯堅斯。賀斯堅斯曾在2015年取得場地單車團體追逐賽世界冠軍，另有3個銀牌1面銅牌，她又在公路單車世界錦標賽憑團隊計時賽取得2銀1銅的榮譽。
當地警方在第一時間僅透露賀斯堅斯是被「熟識的男性」開車撞死，之後證實開車的駕駛就是她的丈夫，也是單車前世界冠軍丹尼斯。
丹尼於奧運奪一銀一銅
33歲的丹尼斯在公路單車計時賽中贏得了兩項世界冠軍，並在倫敦奧運場地單車團體追逐賽中獲得銀牌。後來丹尼斯在東京奧運公路計時賽中獲得銅牌。丹尼斯與妻子可說是單車界的「神鵰俠侶」，兩名單車世界冠軍2018年結婚，育有一對子女。就在車禍以外前幾天，丹尼斯在IG上發布一張全家福照片，沒想到隨即發生悲劇。丹尼斯在去年退役時，還曾感謝妻子對他的支持。對於這項惡耗，
環澳賽主辦單位發表聲明哀悼表示，「賀斯堅斯去世的消息讓我們感到震驚，這是一個極其悲慘的情況，我們失去了一名年輕的媽媽和冠軍單車好手。」據悉目前丹尼斯已獲得保釋，將於三月在阿德萊德地方法院出庭。
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