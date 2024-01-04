澳洲單車手丹尼斯涉撞死妻子鶴健士被捕　世界冠軍情侶幾日前全家福成絕響

根據澳洲媒體報導，丹尼斯被指控危險駕駛、危及生命和不謹慎駕駛導致他人死亡。

警方表示，2023年12月30日晚間8點左右，警消獲報在阿德萊德郊區發生車禍，一名32歲的女性被車輛撞倒，傷勢嚴重，被送往皇家阿德萊德醫院後不治身亡。事後證實該名女性為曾代表澳洲參加倫敦和里約奧運的單車好手子鶴健士。鶴健士曾在2015年取得場地單車團體追逐賽世界冠軍，另有3個銀牌1面銅牌，她又在公路單車世界錦標賽憑團隊計時賽取得2銀1銅的榮譽。

當地警方在第一時間僅透露鶴健士是被「熟識的男性」開車撞死，之後證實開車的駕駛就是她的丈夫，也是單車前世界冠軍丹尼斯。