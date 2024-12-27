澳洲國家公園山火未受控　燒7.4萬公頃大如新加坡

澳洲正經歷一場大規模山火，東部維多利亞州的格蘭坪國家公園山火範圍不斷擴散，消防當局坦承，延燒面積相當於整個新加坡，而且惡劣地形及氣候，恐讓大火持續燒到新年。

周長超過360公里

據《法新社》及《衛報》等外媒綜合報道，維多利亞州控制中心發言人賀加提（Luke Hegarty）表示，目前當地最大規模的火災，就是位於墨爾本以西240公里的格蘭坪國家公園（Grampians National Park），燒毀面積達7.4萬公頃，面積約等同10萬個足球場。他受訪時表示：「我們所談的這場大火，延燒面積約等同整個新加坡。」

賀加提表示，火勢正在緩和，但控制格蘭坪大火仍需要時間，因為火災的周長超過360公里。他表示：「這意味我們需步行、開車或飛經整個火場周邊，以確認我們已控制火勢，這不是一件簡單的工作。」