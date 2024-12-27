澳洲國家公園山火未受控　燒7.4萬公頃大如新加坡

澳洲正經歷一場大規模山火，東部維多利亞州的格蘭坪國家公園山火範圍不斷擴散，消防當局坦承，延燒面積相當於整個新加坡，而且惡劣地形及氣候，恐讓大火持續燒到新年。
周長超過360公里
據《法新社》及《衛報》等外媒綜合報道，維多利亞州控制中心發言人賀加提（Luke Hegarty）表示，目前當地最大規模的火災，就是位於墨爾本以西240公里的格蘭坪國家公園（Grampians National Park），燒毀面積達7.4萬公頃，面積約等同10萬個足球場。他受訪時表示：「我們所談的這場大火，延燒面積約等同整個新加坡。」
賀加提表示，火勢正在緩和，但控制格蘭坪大火仍需要時間，因為火災的周長超過360公里。他表示：「這意味我們需步行、開車或飛經整個火場周邊，以確認我們已控制火勢，這不是一件簡單的工作。」
氣候變涼爽有利滅火
過去一周，維多利亞州遭遇了極端火災，數十個農村社區發生多起火災，迫使居民撤離家園。
另外《衛報》指出，這是維多利亞州格蘭坪地區，2019年「黑色夏季」以來最嚴重的山林大火，雖氣候變涼爽，讓消防員更便於對抗失控大火。但不變的是惡劣地形和乾燥條件，恐讓這場恐怖大火持續延燒到2025年。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章