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國際
2024-09-09 19:00:01

澳洲外國男向男嬰淋熱咖啡致嚴重灼傷 已飛離境全球「緝兇」

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一名外國男子在布里斯本向一名9個月大男嬰倒熱咖啡導致他嚴重受傷，澳洲警方發相全球緝兇。(互聯網)

澳洲昆士蘭省布里斯本上月發生一宗令人髮指的襲擊案，一名9個月大男嬰無端遭人淋熱咖啡，導致臉頰、頸、背和胸嚴重灼傷。澳洲警方周一指，疑兇為一名33歲外國男子，他事發後已迅速離開澳洲，最後現身於悉尼機場；現發布男子相片全球緝兇，當局並無透露該男子來自哪個國家，但稱已接觸有關國家的當局尋求協助。

事發在8月27日，布里斯本警方稱，疑兇於不足一天內駕車離開布里斯本往新南威爾士省，並於8月31日搭飛機從悉尼機場離開。警方則於9月1日、疑兇離境12小時後確認他身份，差一點便將他繩之於法。探員表示，此案複雜、調查期間發生令人洩氣的事情，初時獲得疑兇的名字是錯誤的，而兇徒似乎知道警方調查方法，出現反監控行為。據悉，疑兇於2019年起到澳洲，是一名流動工人，曾在新南威爾士省和維多利亞省居住。

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男嬰母親：他倒熱咖啡前毫無徵兆

男嬰母親向傳媒稱，不認識兇徒，當時在一個公園內，對方甚麼也沒說便向兒子倒熱咖啡，然後奔跑離開。她曾看過兇徒除掉帽子和眼鏡的照片，稱完全認不出對方。這是她首次當母親，原本是快樂的事情，但「我現在每天都以淚洗面」。她說，事發那天是兒子剛成功在沒有人幫助下自己行出第一步，現經過治療後可重新站起來步行。

據悉，受傷男嬰9月3日接受了第三輪手術。其母表示，兒子可能需要數年才完全治好傷口，而他們一家卻可能永遠無法忘記這個傷痕。她又對兇徒已離開澳洲感到沮喪，這表示需要一段時間才可以為兒子受傷伸張正義。

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