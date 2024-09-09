澳洲外國男向男嬰淋熱咖啡致嚴重灼傷 已飛離境全球「緝兇」

澳洲昆士蘭省布里斯本上月發生一宗令人髮指的襲擊案，一名9個月大男嬰無端遭人淋熱咖啡，導致臉頰、頸、背和胸嚴重灼傷。澳洲警方周一指，疑兇為一名33歲外國男子，他事發後已迅速離開澳洲，最後現身於悉尼機場；現發布男子相片全球緝兇，當局並無透露該男子來自哪個國家，但稱已接觸有關國家的當局尋求協助。

事發在8月27日，布里斯本警方稱，疑兇於不足一天內駕車離開布里斯本往新南威爾士省，並於8月31日搭飛機從悉尼機場離開。警方則於9月1日、疑兇離境12小時後確認他身份，差一點便將他繩之於法。探員表示，此案複雜、調查期間發生令人洩氣的事情，初時獲得疑兇的名字是錯誤的，而兇徒似乎知道警方調查方法，出現反監控行為。據悉，疑兇於2019年起到澳洲，是一名流動工人，曾在新南威爾士省和維多利亞省居住。