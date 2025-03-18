澳洲外長關注「匿名信」籲舉報任建峰 港府否認發信 中方反對干預港法治

澳洲傳媒報道，墨爾本多名居民上周收到來自香港的匿名信，呼籲舉報被香港國安處通緝的前法政匯思召集人任建峰下落。(網上圖片)

澳洲傳媒報道，墨爾本多名居民上周收到來自香港的匿名信，呼籲舉報被香港國安處通緝的前法政匯思召集人任建峰下落，信件附有香港警方的聯絡方式，內容又指香港警方正懸紅100萬港元，給予提供相關資訊或把任建峰送交香港或澳洲警方者。澳洲外長黃英賢指具體發信人仍有待調查，未有證據表明北京或香港當局有否參與。澳方已就澳洲公民成為目標一事向北京和港府表明立場，包括向中國政府表達關切，強調不接受外國政府干預，或讓任何人感到不安全。

《衛報》引述香港政府發言人回覆指，港府不會發出匿名信，但強調將「採取一切措施」追究被指控違反國家安全法的人，包括切斷他們的資金來源，防止及制止他們繼續從事危害國家安全的行為和活動。

懸紅100萬港元

中方批評澳洲公然干預香港法治，表示強烈不滿和堅決反對。外交部發言人毛寧重強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，中方敦促澳方切實尊重中國主權和香港法治，為中澳關係的可持續發展營造良好條件和氛圍。

根據香港警方網站，任建峰涉嫌犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，包括在2022年11月及12月，會見外國官員以慫恿外國對香港政府官員進行「制裁」，他於2022年4月30日離港，保安局局長2024年12月刊登憲報公告，指明其為「指明危害國家安全罪行的潛逃者」，警方懸紅100萬港元，籲市民就有關人士或案件提供消息。