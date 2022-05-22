澳洲大選｜工黨事隔9年再上台 新總理揚言帶領國家往新方向

澳洲大選昨投票，最大在野黨工黨擊敗總理莫里森領導的保守派聯盟，工黨領袖阿爾巴內塞(Anthony Albanese)明日將宣誓就任，工黨能否在國會151席中奪得76席大多數議席，避免出現懸峙國會局面和須籌組聯合政府，要待最終點票結果出爐，或需時數天。完成七成點票後，工黨目前有72席、保守派聯盟51席，綠黨和獨立候選人則奪14席。今次選舉議題包括新冠肺炎疫情、生活成本高漲和氣候變化等。澳洲過去3年經歷了破紀錄的山火和水災，令選民特別關注氣候變化，阿爾巴內塞揚言會帶領國家往新方向，在氣候政策上會有大改變。若是出現懸峙國會，在氣候變化上提倡激進措施的綠黨和獨立議員或可擴大其在新政府於有關議題的影響力。59歲的阿爾巴內塞承諾採取更進取的減排目標，在2030年前減排43%，遠高於保守派聯盟的28%，但他並未提及逐步淘汰煤炭或禁止新煤礦開採。