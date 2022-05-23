澳洲大選｜阿爾巴內塞就任總理 黃英賢成外長中澳關係受關注

澳洲工黨領袖阿爾巴內塞今日宣誓就任總理後，隨即與外長黃英賢(Penny Wong)飛往日本東京出席四方安全對話，明日與日揆岸田文雄、美國總統拜登及印度總理莫迪舉行峰會。澳洲與中國的關係會否改善受外界關注，阿爾巴內塞啟程往日本前舉行記者會，承認與中國關係仍是「棘手」議題，「是中國改變了，不是澳洲；澳洲應堅持自己的價值觀，而我領導的政府亦將如此」。他又稱，澳洲與美國的同盟關係、在區內的關係和多邊承諾是至關重要。 黃英賢擁有華裔血統被認為可作為修補中澳關係橋樑，她之前曾承認在持續的貿易爭拗、中國外交人員和官媒的威脅言論下，與北京重返友好關係將「困難」；不過，若澳洲政府不將外交事務捲入國內政治，或可減少中澳爭拗。工黨在大選時被對手塑造成對華態度放軟。

首位外國出生外長 父為大馬華僑 黃英賢父親是馬來西亞華僑、母親是澳洲人的黃英賢大馬出生，她成為澳洲首位在外國出生的外長，父母離異後，她於1976年、8歲時隨母親移居澳洲，自2002年起出任南澳參議員，是首位公開承認同性戀的國會議員，並與伴侶擁有一孩子，她也大力推動澳洲在2017年將同性婚姻合法化。黃英賢過去一直以亞洲人自居，並以身為亞洲人和同性戀者為榮，甚至有報道指她年輕時因華人血統遭歧視，不喜別人以黃英賢稱呼她，會提醒對方她叫Penny。隨著澳洲華裔人口增加，她為了華人選票，才多了使用黃英賢這個名字。在「澳洲士兵漫畫事件」中，黃英賢曾批評中國外交部發言人趙立堅，並說應「給予最強烈的譴責」，批評中國的做法「不是一個成熟、負責任的大國行為」，呼籲國際社會譴責中國等。上月，中國和索羅門群島簽署安全合作框架協定。當時為工黨影子內閣外交部長的黃英賢批評莫里森政府，稱這是「二戰以來澳洲在太平洋地區外交政策的最嚴重失敗」。