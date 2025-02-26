澳洲夫妻被迫伴屍4小時　婦人飛行途中不治

澳洲一對夫婦不滿卡塔爾航空，要求他們與一位在機上離世的婦人遺體同坐，稱事件對他們造成創傷。
米切爾（Mitchell Ring）與珍妮佛（Jennifer Colin）一對夫婦原本計劃到意大利的威尼斯旅行，可是就在他們乘坐從墨爾本出發去多哈的機上就遇到不幸事件。在他們一位婦人飛機的通道上不治，機上空中服務員為屍體蓋上了毛毯遮蓋，然而雖然飛機上仍有空位，不過空服未有安排二人調到其他座席，如事者他們於餘下4小時的航程一直與屍為鄰。
米切爾與珍妮佛於是向澳洲的第九頻道投訴事件，米切爾表示在婦人出事前空服已很快作出反應，只是最終婦人仍返魂乏術。他表示之後空服有嘗試將婦人移到經濟客位，不過婦人實在是體型太大，故無法將遺體從通道上移走。其後空服留意到米切爾鄰座有空位，於是向他詢問可否讓出位置安置遺體，當時米切爾還表示沒問題，讓遺體被安放在他原來的坐位。
不滿未照顧乘客需要
之後珍妮佛仍獲安排轉到鄰近的空位，但米切爾卻不獲安排，他指當時機上仍有其他空位。飛機在4小時後於多哈降落，所有乘客需要等待醫療人員及警察登機。其後救援人員上機將毛毯揭開，他們批評空服沒有照顧到乘客的需要，他們表示：「我們是應該被接觸，以了解我們是否需要支援以及需要一些諮詢。」珍妮佛表示：「我們完全理解不能將一個可憐的婦人的死責任歸咎航空公司，不過這也需要有措施照顧在機上的顧客。」
卡塔爾航空其後回應電視台查詢，表示對事件致歉，並會按照公司的政策與有關乘客聯絡。而兩人透過澳洲航空購買有關機票，澳航就指有關事件由相關營運的航空公司負責。