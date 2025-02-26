澳洲夫妻被迫伴屍4小時　婦人飛行途中不治

澳洲一對夫婦不滿卡塔爾航空，要求他們與一位在機上離世的婦人遺體同坐，稱事件對他們造成創傷。

米切爾（Mitchell Ring）與珍妮佛（Jennifer Colin）一對夫婦原本計劃到意大利的威尼斯旅行，可是就在他們乘坐從墨爾本出發去多哈的機上就遇到不幸事件。在他們一位婦人飛機的通道上不治，機上空中服務員為屍體蓋上了毛毯遮蓋，然而雖然飛機上仍有空位，不過空服未有安排二人調到其他座席，如事者他們於餘下4小時的航程一直與屍為鄰。

米切爾與珍妮佛於是向澳洲的第九頻道投訴事件，米切爾表示在婦人出事前空服已很快作出反應，只是最終婦人仍返魂乏術。他表示之後空服有嘗試將婦人移到經濟客位，不過婦人實在是體型太大，故無法將遺體從通道上移走。其後空服留意到米切爾鄰座有空位，於是向他詢問可否讓出位置安置遺體，當時米切爾還表示沒問題，讓遺體被安放在他原來的坐位。