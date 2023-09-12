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國際
2023-09-12 15:20:00

澳洲夫妻長期囚禁虐待14名子女　連一張乾淨紙巾都要爭搶

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澳洲警方指出，14名男孩女孩，年紀介於7個月到19歲之間，他們被父母長期囚禁虐待，只能穿著破舊骯髒的衣服，甚至需要為了一張衛生紙爭搶，只有年紀兩個最大的孩子可以去祈禱室，最小的孩子只能去附近的公園。

記者鄒慈芸／綜合報道

澳洲一對夫妻生了14名孩子，不過卻沒有盡到養育責任，孩子們不僅無法吃好睡好，還長期被囚禁在屋內，不能上學，也不能使用通訊工具與外界聯繫，直到大女兒和二女兒，找到機會向外界求援，才讓案件曝光。

澳洲警方指出，14名男孩女孩，年紀介於7個月到19歲之間，他們被父母長期囚禁虐待，只能穿著破舊骯髒的衣服，甚至需要為了一張衛生紙爭搶，只有年紀兩個最大的孩子可以去祈禱室，最小的孩子只能去附近的公園。

當孩子的面傷害家中養的貓

因為行動自由被限制，他們無法上學、使用電話或電腦、讀書或上網，失去與外界接觸的機會，其中一名女孩表示，年紀大的孩子必須照顧弟妹、做家事並學習成為穆斯林，每當他們做了不符合「家規」的事，母親就會向父親告狀，然後他們便會被毒打一頓，父親甚至還會當孩子的面，傷害家中養的貓，只為了警告他們乖乖聽話。

長期下來，大女兒和二女兒意識到父母的行為並非正常的管教方式，於是她們偷偷用iPad紀錄了在家中遭受的對待，並拍下弟弟妹妹們受傷的照片，最後抓準機會，向學校發了一封電子郵件尋求幫助。隨後警方來到他們位於雪梨郊區的家中，逮捕了這對夫妻，並禁止他們再接近小孩，目前警方正幫助這些孩子正常入學和接觸社會，最大的兩名女兒表示，她們將擔任起父母的角色，撫養自己的弟弟妹妹。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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