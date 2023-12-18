澳洲女性侵2寵物犬兼拍片　聲稱因男友要求

澳洲一名35歲女子Rebecca Louise Micallef，被揭發性侵自家的寵物犬，並拍下28段影片，甚至將這些影片分享給正在拍拖的男朋友，近日被判處15個月刑期，緩刑18個月，止5年內禁購買或擁有任何寵物。

綜合報道，已為人母的Rebecca於今年1月被發現在家拍攝與寵物比高犬的色情影片，早前在澳洲黃金海岸市Southport地方法院受審。根據法院資料顯示，Rebecca所拍的每段影片都非常短，大概幾秒鐘長，裡頭涉及她與1至2隻寵物犬。檢察官Stephanie Gallagher表示，女子拍下影片後，全都和男友分享，因為對方曾傳訊給她，表示希望她能拍類似影片。