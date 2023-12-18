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國際
2023-12-18 16:25:00

澳洲女性侵2寵物犬兼拍片　聲稱因男友要求

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澳洲女性侵2寵物犬兼拍片，聲稱因男友要求。(X)

澳洲女性侵2寵物犬兼拍片，聲稱因男友要求。(X)

澳洲一名35歲女子Rebecca Louise Micallef，被揭發性侵自家的寵物犬，並拍下28段影片，甚至將這些影片分享給正在拍拖的男朋友，近日被判處15個月刑期，緩刑18個月，止5年內禁購買或擁有任何寵物。

綜合報道，已為人母的Rebecca於今年1月被發現在家拍攝與寵物比高犬的色情影片，早前在澳洲黃金海岸市Southport地方法院受審。根據法院資料顯示，Rebecca所拍的每段影片都非常短，大概幾秒鐘長，裡頭涉及她與12隻寵物犬。檢察官Stephanie Gallagher表示，女子拍下影片後，全都和男友分享，因為對方曾傳訊給她，表示希望她能拍類似影片。

犯人Rebecca Louise Micallef。(X)

犯人Rebecca Louise Micallef。(X)

女犯人過去長期飽受飲食失調和精神問題困擾

Rebecca為自己辯護指，自己其實也不想這麼做，但最終仍因男友的變態要求而屈服。報道指，Rebecca在過去的感情中曾遭遇家暴，因此很容易受到伴侶的心靈控制，且她長期飽受飲食失調和精神問題困擾，事件曝光後，她也失去長達16年的工作。法官Jodie Wooldridge認為，Rebecca的行為雖然不可接受，但考慮到她沒有任何前科，且遭到前男友惡劣對待，最終判她15個月刑期，緩刑18個月，以及5年內禁止購買或擁有任何寵物。

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