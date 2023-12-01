澳洲女怪盜偷走1萬個冬甩　害工廠加班　警方正追捕（有片）

澳洲近日發生一宗盜竊案，竟然有 1萬個冬甩被偷。一名女怪盜趁司機在服務站休息期間，開走載有1萬個冬甩的貨車。事件令冬甩廠要加班補貨供應分店，當地警方亦已展開追捕。

綜合報道，新南威爾斯州警方警方表示，受害司機於周三（11月29日）凌晨駕駛載有1萬個「Krispy Kreme」冬甩的貨車，前往新南威爾士紐卡斯爾（Newcastle），途中分送包括聖誕節主題在內的各式口味冬甩，至凌晨約3時停靠於悉尼西北部卡林福德（Carlingford）的山路Pennant Hills Road服務站休息片刻，詎料司機在結帳後才發現， 1名女賊偷偷開走他的白色貨車，這批貨物價值約4萬美元（折合約31萬港元）。