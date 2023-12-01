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國際
2023-12-01 13:58:00

澳洲女怪盜偷走1萬個冬甩　害工廠加班　警方正追捕（有片）

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澳洲女怪盜偷走1萬個冬甩，害工廠加班，警方正追捕。

澳洲女怪盜偷走1萬個冬甩，害工廠加班，警方正追捕。

澳洲近日發生一宗盜竊案，竟然有 1萬個冬甩被偷。一名女怪盜趁司機在服務站休息期間，開走載有1萬個冬甩的貨車。事件令冬甩廠要加班補貨供應分店，當地警方亦已展開追捕。

綜合報道，新南威爾斯州警方警方表示，受害司機於周三（1129日）凌晨駕駛載有1萬個「Krispy Kreme」冬甩的貨車，前往新南威爾士紐卡斯爾（Newcastle），途中分送包括聖誕節主題在內的各式口味冬甩，至凌晨約3時停靠於悉尼西北部卡林福德（Carlingford）的山路Pennant Hills Road服務站休息片刻，詎料司機在結帳後才發現， 1名女賊偷偷開走他的白色貨車，這批貨物價值約4萬美元（折合約31萬港元）。

司機在結帳後才發現， 1名女賊偷偷開走他的白色貨車。(X) 司機在結帳後才發現， 1名女賊偷偷開走他的白色貨車。(X)

冬甩廠：麵包師傅正加班補貨 訂單不受影響

警方發布聲明提及，涉事女賊作原住民、Torres Strait Island島民外表打扮，估計年約30歲，身穿深色衣服、黑色或棕色頭髮，被開走白色貨車無安裝追蹤裝置，登記車號為「DG94MY」，呼籲民眾提供線索，警方正展開追捕。

Krispy Kreme」澳洲地區供應鏈主管Lenny Reddy表示，十分感謝警方訊速展開調查行動，麵包師傅正努力加班補充被盜的1萬個冬甩，公司更換庫存後，該地區分店的冬甩已獲重新供應，著顧客毋須擔心，同時向預購顧客承諾所有訂單將不受影響。

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