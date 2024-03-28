澳洲女足球會派5變性球員落場　場場大炒對手奪標惹不滿

跨性別運動員參與賽事在國際體壇仍引起爭議，在澳洲悉尼的一個女子足球賽事，一支支持共融的球隊派出了5名變性球員上陣，最終在多場比賽大勝對手之下，成功奪得冠軍，然而比賽引起其他球隊的家長不滿。 悉尼一支女足球隊「飛行蝙蝠」參與了悉尼的一個季前賽事，在這個只有4星期的賽事，她們贏得了所有的比賽，並周日（24日）的決賽以4:0擊敗麥覺理公園隊，取得賽事的冠軍及獲得獎。而且過程也有多次大勝的記錄，當中包括一場大勝對手10:0，而且其中一位變性球員更在這場轟入6球。「飛行蝙蝠」在球會網頁稱，她們是世界上最大的LGBTQIA+的女子及非二元性別球會。

然而有一些其他球隊的家長對比賽不滿，並讓她們的女兒退出比賽。這些家長表示，他們沒留意到比賽要與生理上男性的對手比賽。而一些球會亦向新南威爾士州足協表達憂慮，認為「飛行蝙蝠」應該參與性別混合的比賽，即是可容許男性參賽的賽事。有球隊職員指：「我們的女孩是來享受比賽以及與其他女子競技。她們不是參與混合性別的比賽。新南威爾士足協完全不透明，女孩們都不知道她們要與生理上男性進行比賽。一些家長因此擔憂，不讓他們女兒參與比賽。在能力上的差距是明顯的，這是在扼殺她們。」

「飛行蝙蝠」的球會主席，在回應媒體的查詢時，表示她們非常支持及自豪地支持共融，並以安全、尊重及公平競賽下，讓多元性別職球員參與比賽。她又指：「我們強烈支持澳洲人權委員會的指引，讓跨性別及多元性別人士參與體育運動。這些指引以及性別歧視條例，為澳洲足協、新南威爾士足協及悉尼西北足球協會，在我們的社區以及草根足球層面的性別包容提供了資訊。」 足協稱符合性別包容政策 她們又指：「變性女子參與女子比賽，是因為這是她們的性別認同。變性女子參與球會的比賽已經有至少20年，無論是初學者至老手，她們都如我們這些女性個體一樣。我們的球員以能力分級，並根據技術及經驗安排在最合適的隊伍。」