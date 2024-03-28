澳洲女足球會派5變性球員落場　場場大炒對手奪標惹不滿

跨性別運動員參與賽事在國際體壇仍引起爭議，在澳洲悉尼的一個女子足球賽事，一支支持共融的球隊派出了5名變性球員上陣，最終在多場比賽大勝對手之下，成功奪得冠軍，然而比賽引起其他球隊的家長不滿。
悉尼一支女足球隊「飛行蝙蝠」參與了悉尼的一個季前賽事，在這個只有4星期的賽事，她們贏得了所有的比賽，並周日（24日）的決賽以4:0擊敗麥覺理公園隊，取得賽事的冠軍及獲得獎。而且過程也有多次大勝的記錄，當中包括一場大勝對手10:0，而且其中一位變性球員更在這場轟入6球。「飛行蝙蝠」在球會網頁稱，她們是世界上最大的LGBTQIA+的女子及非二元性別球會。
然而有一些其他球隊的家長對比賽不滿，並讓她們的女兒退出比賽。這些家長表示，他們沒留意到比賽要與生理上男性的對手比賽。而一些球會亦向新南威爾士州足協表達憂慮，認為「飛行蝙蝠」應該參與性別混合的比賽，即是可容許男性參賽的賽事。有球隊職員指：「我們的女孩是來享受比賽以及與其他女子競技。她們不是參與混合性別的比賽。新南威爾士足協完全不透明，女孩們都不知道她們要與生理上男性進行比賽。一些家長因此擔憂，不讓他們女兒參與比賽。在能力上的差距是明顯的，這是在扼殺她們。」
「飛行蝙蝠」的球會主席，在回應媒體的查詢時，表示她們非常支持及自豪地支持共融，並以安全、尊重及公平競賽下，讓多元性別職球員參與比賽。她又指：「我們強烈支持澳洲人權委員會的指引，讓跨性別及多元性別人士參與體育運動。這些指引以及性別歧視條例，為澳洲足協、新南威爾士足協及悉尼西北足球協會，在我們的社區以及草根足球層面的性別包容提供了資訊。」
足協稱符合性別包容政策
她們又指：「變性女子參與女子比賽，是因為這是她們的性別認同。變性女子參與球會的比賽已經有至少20年，無論是初學者至老手，她們都如我們這些女性個體一樣。我們的球員以能力分級，並根據技術及經驗安排在最合適的隊伍。」
不過有澳洲的國會議員也批評賽事：「這不只是體育精神的平等，還有關於本身是女性的球員的物理安全。」有澳洲保守團體也認為：「新南威爾士足協及悉尼西北足球協會是在將女孩放在危險以及創造不公平的比賽場地。很多球隊都對這狀況憂慮。」他們指有些球隊被要求不要作出投訴或是退賽，否則會被罰款及控告他們性別歧視。然而新南威爾士足協的發言人稱，他們對作為澳洲體育推行包容政策的先驅感到自豪，並指這些都是在法律的框架及反性別歧視的法例下運作。