澳洲宣布回購槍械計劃　限制擁有槍械者身份

澳洲政府在今日（19日）宣布一項槍械回購計劃，起因是在周日於悉尼邦迪海灘發生的槍擊案。當局指至今澳洲有超過400萬支槍械，當局希望限制每人擁有的槍枝數量以及以澳洲的公民身份作為可擁有槍枝的資格。

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）向傳媒表示，澳洲全國有超過400萬支槍械，比1996年的澳洲亞瑟港槍擊案還要多。他表示：「我們知道其中一個擁有槍械牌照的恐慌份子，擁有6支槍械，並居於悉尼郊區的中心地帶。顯然沒有理由一個人需要這府多槍械。」澳洲聯邦警察局長巴瑞特（Krissy Barrett）表示：「如果要去減少槍械數量，回購計劃是當中一塊拼圖。」