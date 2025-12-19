澳洲宣布回購槍械計劃　限制擁有槍械者身份

澳洲政府在今日（19日）宣布一項槍械回購計劃，起因是在周日於悉尼邦迪海灘發生的槍擊案。當局指至今澳洲有超過400萬支槍械，當局希望限制每人擁有的槍枝數量以及以澳洲的公民身份作為可擁有槍枝的資格。
澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）向傳媒表示，澳洲全國有超過400萬支槍械，比1996年的澳洲亞瑟港槍擊案還要多。他表示：「我們知道其中一個擁有槍械牌照的恐慌份子，擁有6支槍械，並居於悉尼郊區的中心地帶。顯然沒有理由一個人需要這府多槍械。」澳洲聯邦警察局長巴瑞特（Krissy Barrett）表示：「如果要去減少槍械數量，回購計劃是當中一塊拼圖。」
有關的計劃將回購多餘以及新近被禁止的槍枝以及非法槍械，並由聯邦以及州政府各承擔一半的開支，澳洲預料會有數十萬支槍械被收回及銷毀。同時澳洲政府同意對個人持有的槍械數量作出限制，以及規管無限制槍械牌照以及合法槍械的類型，同時要以澳洲公民身份作為持有槍枝牌照的條件。另外悉尼警方在今日釋放7名「極端伊斯蘭意識形態」男子，指現時已沒有原因對他們作出拘留。在周日發生的槍擊案，兇手之一的阿克拉姆（Naveed Akram）被控59項罪名，當中包括15項謀殺及1項恐怖主義行為罪名。