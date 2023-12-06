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國際
2023-12-06 18:20:00

澳洲少年海灘撿貝殼被劇毒藍環章魚咬傷　醫生：目前沒有解毒劑

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18歲澳洲少年埃金頓（Jacob Eggington）被一隻躲在貝殼裡的藍環章魚咬傷。

一名18歲的澳洲青少年在海邊遭一隻劇毒的藍環章魚（blue-ringed octopus）咬傷，醫生花了6個小時才讓他脫離險境。據《紐約郵報》報道，18歲澳洲少年埃金頓（Jacob Eggington）與家人到伯斯的淺水海灘遊玩，當他在海裡游泳並為他的姪女找貝殼時，不慎被一隻躲在貝殼裡的藍環章魚咬傷。埃金頓的哥哥還原當時情況，「他一看到章魚，就大聲叫起來，我則趕快將孩子抓住，免得被咬到。」

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藍環章魚自帶致命毒素可30分鐘致命

埃金頓沒有發現自己被咬，他表示完全沒有痛感，但他在自己腿上發現一個咬痕，機警的他立刻打電話叫救護車。藍環章魚帶有一種無法治癒的致命毒素，埃金頓被用擔架抬離海灘後，醫生花了6個小時才穩定了他的病情。專家表示，被藍環章魚咬一口可以在30分鐘內致人於死。據悉藍環章魚的毒性猛烈，比眼鏡蛇還要強，甚至可以殺死許多成年人，最可怕的是目前沒有解毒劑。牠們經常出現在伯斯的海灘上，專家呼籲遊客要避免在沒有穿蛙鞋的情況下下水。由於藍環章魚個頭很小，又善於偽裝，下水後最好要時刻保持警覺。萬一遭到藍環章魚咬傷，第一時間的急救方式是按住傷口並施以人工呼吸。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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