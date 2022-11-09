澳洲就據指有退役機師受聘訓練解放軍展開調查

英國早前發出情報警示，指北京以重金禮聘退役英國空軍機師，前往中國協助訓練解放軍，澳洲的退役機師亦成為招攬目標。澳洲國防部長馬爾斯(Richard Marles)今日下令針對國防政策與程序進行詳細調查，並強調前軍方人員有「永久義務」，必須要維護機密，如果洩漏給其他國家，是明顯違法。

綜合報道，馬爾斯對於有報道指，有澳洲軍方的前機師被招募加入一間在中國營運的南非飛行學校，感到憂慮和震驚，正調查多宗相關個案。他沒有透露有否澳洲退役機師被中國雇用，只提到澳洲國防部目前正在支援一個調查「反外國干涉」相關案件的聯合工作小組。

馬爾斯在一份聲明指出，「國防部目前關注的事情是確實檢查那些針對退役人員所執行的政策與程序，確保這些政策與程序正常運行且有效」，當局已制定一系列政策來保護澳洲國防人員、情報與資產避免被他國情蒐，系統中發現的任何弱點將得到強化。