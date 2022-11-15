澳洲山洪暴發如末日畫面 貨櫃市內隨水漂流(有片)

澳洲罕有地連續第3年出現拉尼娜(La Nina)現象，東部最近屢遭暴雨侵襲，新南威爾士省小鎮Molong降下連場豪雨，有店舖幾乎滅頂，更有大貨櫃箱在街上隨洪水漂流。數十居民周一晚需到庇護中心暫避，有人說洪水來得又急又快，來不及收拾細軟離開，「水位急速上漲，洪水從高地迅速湧下來，沿途造成破壞」。澳洲軍方也出動士兵拯救被困在屋頂的居民。報道指，Molong約四分三地區受破壞，無數道路損毀。有居民說：「店舖老闆應該會崩潰，幾乎所有店舖都毀掉，超級市場也一樣。」

澳洲洪水｜新南威爾士省最大水壩暴漲小鎮疏散

與此同時，新南威爾士省最大水壩之一Wyangala Dam水位暴漲溢出，洪水急湍如同電影末日場景。報道指該水壩每天溢出2,300億升水，悉尼港口已吸納了約5,620億升水。水壩的洪水已湧入主要河流拉克蘭河(Lachlan River)，令河水上漲速度比預期為快。鄰近小鎮Forbes敦促居民於周二早上撤離，預計當地有多達600間房屋在未來數天會被水淹。遭水淹的地區因早前已降大雨，地下已飽和，未能再吸收更多雨水，只要降下一場暴雨便可造成致命的洪災。據悉，過去62天已有4人死於水淹。而連續3年出現拉尼娜現象並不尋常，自1900年以來只出現過3次。