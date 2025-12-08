澳洲山火｜消防員遭樹壓死殉職　多棟房屋被燒毀

澳洲當局今日（12月8日）表示，一名59歲的男性消防員在悉尼北部試圖撲滅山火時，遭倒樹擊中不幸殉職。這場肆虐澳洲的大火已摧毀多棟民宅並燒毀大片林地。截至今天，新南威爾斯州仍有超過50處山火正在燃燒。
根據《路透社》，該名消防員在距離悉尼200公里的鄉村小鎮布拉德拉（Bulahdelah）附近的林地救火時，遭倒下的樹木壓中，救援人員獲報趕抵現場時他已經心臟驟停，當場被宣告死亡。
澳洲總理︰向勇氣致敬
澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）透過聲明表示，這個「可怕的消息是一個沉重的提醒」，讓大眾意識到緊急救援人員在保護家園和家庭時所面臨的危險，「我們每天，都要向這份勇氣致敬」。
在塔斯馬尼亞州，距離首府荷巴特（Hobart）東北約150公里的海豚沙灘（Dolphin Sands）發生一場延燒700公頃的大火，摧毀19棟房屋並損壞40棟。官員表示，火勢已獲控制，但警告居民不要回家，因為情況仍危險。當局警告，在12月至隔年2月的夏季期間將面臨高風險的山火。
周末期間，一場快速蔓延的山火在新南威爾斯州中央海岸地區摧毀了16棟房屋，當地約有35萬人口，是悉尼北部的通勤區域。
受災嚴重的小鎮庫勒旺（Koolewong）居民道斯特（Rouchelle Doust）向澳洲傳媒表示，當火焰逼近時，她和丈夫曾試圖拯救家園。
災民︰一切都沒了
道斯特提到，「他赤腳圖撲滅火焰，他不斷嘗試，而我朝他尖叫要他下來。所有東西都在裡面：他祖母的東西、他母親的東西、我所有的東西—一切都沒了，全部都沒了」。
儘管夜間情況有所改善，讓官員得以降低火災危險警報等級，但氣象局警告，該州部分內陸城鎮明日氣溫可能超過攝氏40度，將使得火災風險再度升高。
