澳洲山火｜消防員遭樹壓死殉職　多棟房屋被燒毀

澳洲當局今日（12月8日）表示，一名59歲的男性消防員在悉尼北部試圖撲滅山火時，遭倒樹擊中不幸殉職。這場肆虐澳洲的大火已摧毀多棟民宅並燒毀大片林地。截至今天，新南威爾斯州仍有超過50處山火正在燃燒。

根據《路透社》，該名消防員在距離悉尼200公里的鄉村小鎮布拉德拉（Bulahdelah）附近的林地救火時，遭倒下的樹木壓中，救援人員獲報趕抵現場時他已經心臟驟停，當場被宣告死亡。

澳洲總理︰向勇氣致敬

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）透過聲明表示，這個「可怕的消息是一個沉重的提醒」，讓大眾意識到緊急救援人員在保護家園和家庭時所面臨的危險，「我們每天，都要向這份勇氣致敬」。