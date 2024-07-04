澳洲工作假期難搵工 日本青年排隊領露宿者免費食物

澳洲是港人工作假期熱門地，簽證獲批既可工作又可旅遊。但日本傳媒稱愈來愈多日本青年於當地難找工作，連農場摘生果等辛苦工作也機會不多，無錢開飯，要排隊領取慈善團體派給露宿者和和殘疾人士的免費食物。報道指，因為日圓貶和找不到工作，日本出現「工作假期泡沫」，很多年輕人到國外尋找工作機會。
朝日新聞稱，記者5月中去了澳洲第三大城市布里斯班一個公園，約200人排隊領取免費食物。派發食物組織稱，最近持有工作假期簽證排隊領食物的外國人數量持續上升，包括南美、中國、法國和意大利，而最近日本人的人數增加了，佔整體30%左右。一名台灣女孩與4名朋友一起排隊，稱想去工廠或農場打工，但沒有工作。另一名二十多歲來自日本埼玉縣的男孩稱有生計困難，而他並非免費食物的派發對象，對此感到抱歉，但也很感激。
「盡我所能幫助年輕人」
一名協助派發食物的22歲日本大學生表示，在大家口耳相傳下，前來的日本人不斷增加。她也是持旅遊工作簽證到澳洲，尋找工作也遇困難，當她沒有錢時獲得幫助，所以也希望幫助他人。為了提供免費食物，該慈善組織從附近的超市接收快將過期的食物派發，如果不夠，他們就自掏腰包購買。負責人稱，「想盡我所能幫助年輕人，希望他們記起在這裡曾獲幫助，回國後也幫助有需要的外國人。」報道指，日本工作假期協會表示，從2023年開始，有關工作假期找不到工作的諮詢數量持續增加。