澳洲工作假期難搵工 日本青年排隊領露宿者免費食物

澳洲是港人工作假期熱門地，簽證獲批既可工作又可旅遊。但日本傳媒稱愈來愈多日本青年於當地難找工作，連農場摘生果等辛苦工作也機會不多，無錢開飯，要排隊領取慈善團體派給露宿者和和殘疾人士的免費食物。報道指，因為日圓貶和找不到工作，日本出現「工作假期泡沫」，很多年輕人到國外尋找工作機會。

朝日新聞稱，記者5月中去了澳洲第三大城市布里斯班一個公園，約200人排隊領取免費食物。派發食物組織稱，最近持有工作假期簽證排隊領食物的外國人數量持續上升，包括南美、中國、法國和意大利，而最近日本人的人數增加了，佔整體30%左右。一名台灣女孩與4名朋友一起排隊，稱想去工廠或農場打工，但沒有工作。另一名二十多歲來自日本埼玉縣的男孩稱有生計困難，而他並非免費食物的派發對象，對此感到抱歉，但也很感激。