澳洲廉航Bonza成立一年多負債逾11億　進入破產管理程序

近日，成立僅一年多的澳洲廉航「Bonza」被指負債高達1.43億美元（約11.2億港元），恐面臨倒閉。此前，Bonza在4月底無預警宣布取消所有航班。

承諾票價低至49澳幣

據此前媒體報道，澳洲廉航「Bonza」公司在2023年1月成立時曾引發轟動。該公司擁有27條航線，飛往17個目的地，承諾票價低至49澳幣（約252港元），同時提供精釀啤酒、香腸和輕鬆的空服員制服，帶給乘客地道澳洲體驗，但很快因飛機短缺、低客流量等因素，被迫縮減航線。

今年4月30日，Bonza無預警宣布「取消所有航班」，進入自願託管狀態，導致數千名乘客滯留在澳洲各地機場。該公司執行長喬丹（Tim Jordan）透過聲明致歉，稱「正盡快確定發展方向，確保公司能在澳洲國內航空市場中持續競爭」。