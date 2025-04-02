澳洲悉尼地鐵故障　繁忙時間打開門行走

澳洲悉尼的地鐵，在今早（2日）繁忙時間出現驚險的場面。根據網上的影片顯示，一列悉尼地鐵列車在滿載乘客的情況下打開門高速行駛，被當地工會形容為近年最差劣的安全事故。
從網上的影片顯示，在今早澳洲時間上午約8時，一輛滿員的列車從車士活駛往烏鴉巢的時候，列車的車門在打開，而車上仍佈滿着上班的乘客。而在列車行駛期間，車內的顯示屏也表示車門出現故障。悉尼地鐵的行政總裁威廉斯（Daniel Williams）表示，意外是因為故障引起，並表示正調查事故原因。他又指公司已派出職員在車上協助乘客，據報車上有地鐵的職員阻擋乘客接近車門。他也為事件向受影響的乘客致歉，
工會批評不應開車
不過新南威爾士州的交通工會就指出，這可能造成大災難，又認為悉尼地鐵應該收緊有關的安全指引。工會的秘書長批評：「這是一個安全文化不夠成熟的表現，這需要立即進行調查及解決。今早的事故可以造成災難，而幸好我們沒有遇上。列車的車門打開的話，絕不能離開車士活站。」
新南威爾士州勞動保護局就指已知悉事件，而調查人員也在了解事件。根據澳洲媒體報道，悉尼的地鐵在隧道行駛時速度可達時速100公里，而在地面更會達時速110公里。悉尼的地下鐵系統在2019年才啟用，目前僅有21個車站。
Passengers on board a packed driverless metro train were left gripping handrails during peak hour on Wednesday morning when a door was left open while it was travelling at high speed along the underground line on Sydney’s north shore. pic.twitter.com/5lNhcogFO8— Evan S (@fictillius) April 2, 2025