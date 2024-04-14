澳洲悉尼斬人案｜勇父護妻兒隻身抗歹徒　白衣男持欄杆阻刀手前進

澳洲悉尼一間商場13日驚傳隨機砍人案，造成至少7人傷亡，1名父親英勇抵擋兇手的畫面在網上流傳，獲得網友讚賞。
讓妻子帶着兒女先走
社交平台X上，許多網友分享案發的驚恐瞬間，影片中可以見到，有對父母當時正帶着3個孩子逛街，突然附近傳來騷動和尖叫聲，他們仔細一看才發現有人持刀正往自己的方向走來。
此時孩子們的爸爸表現鎮定，他先讓妻子帶着兒女趕快離開，自己則轉身往回走，展開雙臂試圖擋住兇手去路，幸而兇手見狀便轉移目標，跑向其他地方。
This man is an actual superhero. He saved hundreds of lives by blocking attackers who had already hurt multiple people at Sydney's Westfield Bondi Junction mall.— Aftab🇵🇸 (@Aaftab258) April 13, 2024
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紛紛用桌椅家具自衛
除了這位勇敢的爸爸，許多人看見兇手過來，紛紛舉起手邊的桌椅家具，往兇手方向砸去，還有一名身穿白色上衣的男子也是勇氣可嘉，兇手正在電扶梯要往上一層樓，白衣男在電扶梯往4樓方向處，扛起欄杆阻止對方繼續前進，雙方對峙了一段時間，令不少網民大讚其見義勇為。
這宗案件發生在當地時間13日下午4時許，最終兇手在5樓被一位女警連開3槍擊斃。據《CNN》報道，警方表示疑犯為單獨行動，兇手為一名年約40歲的男子，但目前案發詳情尚待進一步調查釐清。
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