澳洲悉尼斬人案｜勇父護妻兒隻身抗歹徒　白衣男持欄杆阻刀手前進

澳洲悉尼一間商場13日驚傳隨機砍人案，造成至少7人傷亡，1名父親英勇抵擋兇手的畫面在網上流傳，獲得網友讚賞。

讓妻子帶着兒女先走

社交平台X上，許多網友分享案發的驚恐瞬間，影片中可以見到，有對父母當時正帶着3個孩子逛街，突然附近傳來騷動和尖叫聲，他們仔細一看才發現有人持刀正往自己的方向走來。

此時孩子們的爸爸表現鎮定，他先讓妻子帶着兒女趕快離開，自己則轉身往回走，展開雙臂試圖擋住兇手去路，幸而兇手見狀便轉移目標，跑向其他地方。