澳洲悉尼斬人案｜天意弄人 警員到場悲聞未婚妻是死者之一 為婚禮買化妝品扮靚

澳洲悉尼商場Westfield Bondi Junction Shopping Centre上周六(13日)隨機斬人案，包括施襲者在內造成7人死亡、12人受傷。死者當中包括一名25歲女子Dawn Singleton，其青梅竹馬初戀男友兼未婚夫任職警員，案發後被派往現場，卻驚聞心愛的未婚妻竟是死者之一，當場崩潰。
澳洲傳媒報道，男警員Ashley Wildey當日於下午3時半趕抵案發的商場，消息人士稱，「他到達後，警方得知他的未婚妻是其中一名死者」，Wildey隨即被安排離開現場，由家人慰問。一名友人表示︰「他崩潰了……警方幫了他很多，有在照顧他」。
澳洲悉尼斬人案｜「她上周才剛買婚紗」在Chanel外被斬死
女死者Dawn Singleton的友人透露，當日她前往商場內Chanel買化妝品，為婚禮扮靚做準備，而當時她才抵埗15分鐘，在店外被斬死。友人慨嘆，「她上周才剛買婚紗」，詎料歡天喜地籌備的婚禮，現卻慘成喪禮。
澳洲悉尼斬人案｜與未婚夫是青梅竹馬初戀 父為億萬富豪
Singleton的父親是當地一名從事出版、廣告及賽車事業的億萬富豪，並收購了印尼第三大網絡公司，旗下公司也收購了多個電視網絡集團。Singleton在悉尼科技大學畢業後，任職於電子商貿公司。Singleton與Wildey小時候在就讀一間名校時結識，是青梅竹馬的戀人，二人也是對方的初戀，據報二人已訂好婚禮場地，並找了婚禮策劃公司幫忙，甜蜜的婚禮本來已近在眼前；而Wildey在案發當日，原已當值完畢，因事出突然而被急召出動至涉事商場，卻親聞摯愛命喪當場的消息。