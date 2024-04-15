澳洲悉尼斬人案｜天意弄人 警員到場悲聞未婚妻是死者之一 為婚禮買化妝品扮靚

澳洲悉尼商場Westfield Bondi Junction Shopping Centre上周六(13日)隨機斬人案，包括施襲者在內造成7人死亡、12人受傷。死者當中包括一名25歲女子Dawn Singleton，其青梅竹馬初戀男友兼未婚夫任職警員，案發後被派往現場，卻驚聞心愛的未婚妻竟是死者之一，當場崩潰。

澳洲傳媒報道，男警員Ashley Wildey當日於下午3時半趕抵案發的商場，消息人士稱，「他到達後，警方得知他的未婚妻是其中一名死者」，Wildey隨即被安排離開現場，由家人慰問。一名友人表示︰「他崩潰了……警方幫了他很多，有在照顧他」。