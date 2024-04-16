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國際
2024-04-16 18:39:07

澳洲悉尼斬人案｜手握「掛繩柱」力抗兇徒 法國男獲澳洲發「永久居留」簽證

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澳洲悉尼斬人案

澳洲悉尼斬人案｜穿白色上衣的Damien Guero手持「掛繩柱」與兇徒對峙。(互聯網)

澳洲悉尼商場斬人案一名男子在扶手電梯上，手握商場排隊掛繩柱與兇徒對峙的片段在網上瘋傳，他被封為「掛繩柱英雄」(bollard hero)，阻礙對方進一步刺人，也讓商場內民眾有時間逃生。他逃離險境後又帶領趕抵的女警折返商場內，前往兇徒所在地方，後者開槍轟斃兇徒結束這場危機。

這名救人英雄是法國男子Damien Guero，澳洲總理阿爾巴尼斯周二宣布向其頒發「永久居留」簽證，以表揚他的英勇行為。Guero事後受訪曾提及，持工作簽證逗留澳洲，數月後便到期屆滿。

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澳洲悉尼斬人案｜網民：這是真正澳洲人行為

襲擊中連同兇徒有7人死亡，十多人受傷，當中6人仍留醫，包括一名9個月大女童，其母親為保護她喪命。阿爾巴尼斯表示，歡迎Guero留在澳洲，「你想留下來多久便多久」。他讚揚Guero雖非澳洲公民，但勇敢地站在扶手電梯口，阻止兇徒前往其他樓層進一步殺人。Guero力抗兇徒的片段在網上傳開後，有民眾發起請願，要求當局向他頒發澳洲公民身份，形容他的義舉是「真正澳洲人行為」。

Guero是一名建築工人，事發時與友人正前往健身室。他認為與友人是出於本能反應，他們一直在上層跟隨兇徒移動，見到他走到扶手電梯往上層時，便第一時間拿起掛繩柱阻止他。Guero憶述當時曾與兇徒有目光接觸，對方眼神空洞，像失去靈魂。片段還看見Guero手拿白色膠椅，與友人帶領女警Amy Scott往兇徒所在位置。Guero認為勇敢步向兇徒開槍的Scot才是真英雄。Guero又憶述當時見到一名男子躺在地上流了大量血，另一名女孩則在完全沒有動作、無挑釁下被刺，「她當時只是在行走」。兇徒為40歲的Joel Cauchi，有指他年輕時拍拖並不順利，仇視女性。今次襲擊的受害者也主要為女性。

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