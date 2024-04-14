澳洲悉尼斬人案｜死者增至7人　母護9個月孩直至氣絕　嬰兒傷重急救中

澳洲悉尼購物中心砍人案兇手雖已被擊斃，但死傷人數還在增加，目前又多1名38歲母親為護9個月大的孩子身亡，案件死亡人數增至7人，嬰兒傷勢嚴重，仍在搶救當中。
將孩子交托給路人
英國《每日郵報》報道，當地時間13日下午3時20分，年約40歲的男性兇手進入一間購物中心，沒想到這一趟竟成了許多當時正在逛街民眾的夢魘。他在各樓層持刀傷人，無差別攻擊已造成7名無辜民眾死於刀下。
古德女士（Ash Good）也是死者之一，她當時帶着9個月大的孩子來到商場，行前數小時她還在IG發文分享孩子的成長片段，不料遇上亡命之徒。一位目擊者向《每日郵報》表示，古德女士和嬰兒都被兇手刺傷，母親斷氣前將懷中的孩子交給他，目擊者接過嬰兒幫忙止血，和朋友撥打了報警電話之後，就陪在古德女士身邊：「當時情況非常糟糕⋯⋯地板上有很多血，希望孩子沒事。」
在醫院不治身亡
據了解，古德女士是最先遇害的受害者之一，之後她被趕到的救護人員緊急送醫，但仍在醫院不治身亡，其9個月大的孩子雖然沒有被進一步傷害，但傷勢嚴重，也在急救當中。
新南威爾斯州警方表示，這樁駭人聽聞的大規模傷人案持續了15分鐘，兇手為單獨行動，之後一名女警連開3槍將兇手擊斃，儘管尚未確認兇手身分，但相關執法部門人員認出兇手，正在確認身分。而兇案爆發後一度傳出是恐怖襲擊，此說法被警方否認，該購物中心也將暫時關閉。
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