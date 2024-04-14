澳洲悉尼斬人案｜死者增至7人　母護9個月孩直至氣絕　嬰兒傷重急救中

澳洲悉尼購物中心砍人案兇手雖已被擊斃，但死傷人數還在增加，目前又多1名38歲母親為護9個月大的孩子身亡，案件死亡人數增至7人，嬰兒傷勢嚴重，仍在搶救當中。

將孩子交托給路人

英國《每日郵報》報道，當地時間13日下午3時20分，年約40歲的男性兇手進入一間購物中心，沒想到這一趟竟成了許多當時正在逛街民眾的夢魘。他在各樓層持刀傷人，無差別攻擊已造成7名無辜民眾死於刀下。

古德女士（Ash Good）也是死者之一，她當時帶着9個月大的孩子來到商場，行前數小時她還在IG發文分享孩子的成長片段，不料遇上亡命之徒。一位目擊者向《每日郵報》表示，古德女士和嬰兒都被兇手刺傷，母親斷氣前將懷中的孩子交給他，目擊者接過嬰兒幫忙止血，和朋友撥打了報警電話之後，就陪在古德女士身邊：「當時情況非常糟糕⋯⋯地板上有很多血，希望孩子沒事。」