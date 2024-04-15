澳洲悉尼斬人案｜遭刺斃中國留學生逛時裝店 受襲前致電未婚夫討論揀衫

報道指，她在悉尼大學攻讀經濟學碩士學位，案發當日考試過後到商場購物，在4樓逛時裝店時與身在中國的王姓(Wang，暫譯)通話。王男接受中國媒體訪問表示，案發前不久他跟Cheng微信通話，「她下午3時左右跟我開心通電話，還給我看看(試穿)衣服。詎料我們掛斷電話後，就發生斬人案」。

澳洲悉尼商場Westfield Bondi Junction Shopping Centre上周六(13日)隨機斬人案，包括施襲者在內造成7人死亡、12人受傷，中國駐澳洲大使館周日證實一名中國公民死亡，另一人受傷，澳洲媒體報道，死者為27歲留學生Yixuan Cheng。

澳洲悉尼斬人案｜家屬焦急

王男展示未婚妻遇襲前在商場4樓Chanel店裡試手袋的照片，以及通訊截圖，可見Cheng跟王男說，「男款」、「款也挺多」。可是，王男其後再跟Cheng聯絡，便顯示「對方無應答」。

王男得知商場發生斬人案後，再多次致電聯絡Cheng，但對方一直沒接聽，「家人很擔心，但不敢想太多」，其後他們便收到中國駐悉尼總領館和新南威爾士省警方通報噩耗。