澳洲悉尼斬人案｜遭刺斃中國留學生逛服裝店 受襲前致電未婚夫討論揀衫

澳洲悉尼商場Westfield Bondi Junction Shopping Centre上周六(13日)隨機斬人案，包括施襲者在內造成7人死亡、12人受傷，中國駐澳洲大使館周日證實一名中國公民死亡，另一人受傷，澳洲媒體報道，死者為27歲留學生Yixuan Cheng。

報道指，她在悉尼大學攻讀經濟學碩士學位，案發當日考試過後到商場購物，在4樓逛服裝店時致電給身在中國的王姓未婚夫，還把試穿衣服的照片傳給未婚夫看。根據手機訊息紀錄，兩人討論衣服款式，Cheng說，「頗多款式」、「有男裝」等。

兩人結束通話，未婚夫其後看到悉尼斬人案的新聞，立刻回撥電話給Cheng，卻已無人接聽。家人萬分焦急，只能等待消息，其後便收到中國駐悉尼總領館和新南威爾士省警方通報噩耗。