熱門搜尋:
金像獎2024 消委會 DSE 2024 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-15 14:18:38

澳洲悉尼斬人案｜遭刺斃中國留學生逛服裝店 受襲前致電未婚夫討論揀衫

分享：
案中6名遭刺斃死者，右下角為27歲中國留學生Yixuan Cheng。(互聯網)

案中6名遭刺斃死者，右下角為27歲中國留學生Yixuan Cheng。(互聯網)

澳洲悉尼商場Westfield Bondi Junction Shopping Centre上周六(13)隨機斬人案，包括施襲者在內造成7人死亡、12人受傷，中國駐澳洲大使館周日證實一名中國公民死亡，另一人受傷，澳洲媒體報道，死者為27歲留學生Yixuan Cheng

報道指，她在悉尼大學攻讀經濟學碩士學位，案發當日考試過後到商場購物，在4樓逛服裝店時致電給身在中國的王姓未婚夫，還把試穿衣服的照片傳給未婚夫看。根據手機訊息紀錄，兩人討論衣服款式，Cheng說，「頗多款式」、「有男裝」等。

兩人結束通話，未婚夫其後看到悉尼斬人案的新聞，立刻回撥電話給Cheng，卻已無人接聽。家人萬分焦急，只能等待消息，其後便收到中國駐悉尼總領館和新南威爾士省警方通報噩耗。

澳洲媒報道中國女留學生Yixuan Cheng遇難。(互聯網) 除了Yixuan Cheng，另外5名遭刺斃死者為 9個月大受傷嬰兒的38歲母親Ashlee Good、25歲富豪女兒Dawn Singleton、47歲女建築師Jade Young、55歲女子Pikria Darchia以及30歲男保安員Faraz Tahir。(互聯網) 悉尼居民帶同女兒前往案發商場外獻花，悼念遇難者。(美聯社) 悉尼居民在案發商場外獻花，悼念遇難者。(美聯社) 警方封鎖案發商場。(美聯社) 警方封鎖案發商場。(美聯社) 悉尼居民在案發商場外獻花，悼念遇難者。(美聯社) 悉尼居民悼念遇難者，相擁而哭。(美聯社) 女童在案發商場外獻花。(美聯社) 女童在案發商場外獻花。(美聯社)

警方通報噩耗

家屬表示，「他們傳來一張照片，是她當時背的背包，裡面有她的證件和電話」。

報道指，未婚夫原計劃等Cheng今年畢業後便跟她結婚，現已趕赴悉尼處理後事。

除了Yixuan Cheng，另外5名遭刺斃死者為9個月大受傷嬰兒的38歲母親Ashlee Good25歲富豪女兒Dawn Singleton47歲女建築師Jade Young55歲女子Pikria Darchia以及30歲男保安員Faraz Tahir

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受