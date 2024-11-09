澳洲悉尼沙灘神秘小黑球現真身　混合排洩物、毒品及廚餘

上個月在澳洲悉尼一些知名的海灘上出現了一堆被沖上岸的神秘小黑球，如今小黑球的化驗結果出爐，並不是一開始外界猜測的焦油球，真實成分遠比想像的更噁心。

10月中旬，澳洲悉尼有多達7個海灘上出現了數千個黑色球體，導致海灘關閉並進行清潔工作。

脂肪山堵塞伯明翰下水道

最初這些神秘小黑球被認為是因為原油外洩所形成的「焦油球」，沒想到新南威爾斯大學 （UNSW）的科學家團隊發現，這些小黑球實際上是迷你「脂肪塊」，成分包括了人類排洩物、毒品、人類毛髮、脂肪酸和廚餘，以及數百種其他令人困惑的物質。

首席研究員副教授畢維斯（Jon Beves）表示：「它們聞起來非常噁心，比你聞過的任何東西都難聞。」