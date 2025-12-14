熱門搜尋:
國際
2025-12-14 19:31:00

澳洲悉尼邦迪海灘猶太巡遊遭槍擊增至12死60傷 目擊者：聽到50下槍聲 1槍手遭擊斃(有片、更新)

悉尼邦迪海灘槍擊案，傷者送院。(美聯社)

19:29更新︰死亡人數增至12人。

19:05更新︰澳洲媒體引述官員報道，槍擊案增至最少60人受傷。

18:51更新︰英國廣播公司(BBC)報道，其中一名槍手死亡，另一人危殆。

澳洲悉尼邦迪海灘周日發生槍擊案，據報槍手趁猶太巡遊活動舉行期間開槍，增至12人死亡，60人受傷，死者包括一名槍手。新省警方接報到場與槍手駁火，制服並拘捕2人。以色列指，槍擊是針對猶太社區「殘忍的反猶太襲擊」。

社交網流傳影片顯示，兩名穿黑衣的人在停車場的橋上開槍。另有民眾從另一角度拍到停車場有人中槍倒地，穿著黑衣白褲的槍手一度走向沙灘方向拿著長槍開槍，但一名穿著白色衣服的人趁他未為意時突然從旁邊撲上去，搶走了長槍，隨即用槍逼退對方。

影片可見，一名戴帽穿白衣的民眾拿著物件擲向退後的黑衣男子，另一名槍手繼續在橋上開槍。戴帽穿白衣的人一度拿起長槍，似乎想駁火，但放棄，退後時腳部中槍。海灘上不少人聽到槍聲後慌忙走避，有人衝上巴士，有人躺在地上，似乎中槍。有人給傷者急救。

警方隨後在橋上制服兩人，他們身邊有霰彈槍及彈殼，有民眾上前洩憤，踩向其中一人頭部，警員勸阻，表示男子已中槍，警員對中槍男子施以心肺復甦法急救。

悉尼邦迪海灘槍擊案，傷者送院。(美聯社) 泳客聽到警方呼籲，立即游回岸上。(美聯社) 悉尼邦迪海灘槍擊案，傷者送院。(美聯社) 事發時，民眾聽到槍聲，找地方掩護。(互聯網) 多名民眾中槍倒地。(互聯網) 有民眾拍到一名穿白衣的男子阻止穿黑衣的槍手開槍。(互聯網) 穿白衣的男子阻止穿黑衣的槍手開槍，把奪去其長槍，指向槍手，槍手倒地。(互聯網) 民眾拍到兩名穿黑衣的男子開槍。(互聯網) 兩名槍手被大批警員制服，有人中槍受傷。(互聯網) 警員及警車接報到場。(互聯網) 民眾聽到槍聲後驚慌走避。(互聯網) 地上遺下彈売。(互聯網) 兩名槍手被制服。(互聯網) 傷者送院。(互聯網)

事發時，邦迪海灘正舉行猶太光明節巡遊，目擊者指，現場最少有200人聚集，事發時聽到約50下槍聲，見到至少10人中槍倒地，到處是血。

