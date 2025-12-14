澳洲悉尼邦迪海灘猶太巡遊遭槍擊增至12死60傷 目擊者：聽到50下槍聲 1槍手遭擊斃(有片、更新)

19:29更新︰死亡人數增至12人。

19:05更新︰澳洲媒體引述官員報道，槍擊案增至最少60人受傷。

18:51更新︰英國廣播公司(BBC)報道，其中一名槍手死亡，另一人危殆。

澳洲悉尼邦迪海灘周日發生槍擊案，據報槍手趁猶太巡遊活動舉行期間開槍，增至12人死亡，60人受傷，死者包括一名槍手。新省警方接報到場與槍手駁火，制服並拘捕2人。以色列指，槍擊是針對猶太社區「殘忍的反猶太襲擊」。

社交網流傳影片顯示，兩名穿黑衣的人在停車場的橋上開槍。另有民眾從另一角度拍到停車場有人中槍倒地，穿著黑衣白褲的槍手一度走向沙灘方向拿著長槍開槍，但一名穿著白色衣服的人趁他未為意時突然從旁邊撲上去，搶走了長槍，隨即用槍逼退對方。