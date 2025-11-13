澳洲拘亞裔風水算命師母女　涉詐騙近3.6億

澳洲一對自稱風水師及算命的母女，涉詐騙被捕。(新南威爾士警察)

澳洲新南威爾士州警察公布，他們拘捕了一對母女涉嫌詐騙一個越南裔的目標約7,000萬澳元（約3.58億港元）。報道稱該對母女分別自稱是算命師及風水師，並指她們是一個高度複雜的詐騙及洗錢集團的成員。

警察表示，周三拘捕了該對母女，分別是53歲的潘安雅（Anya Phan）及25歲女兒鄭希（Thi Ta），警察指潘遊說受害者人進行貸款，並從中取得分成，並向受害人稱預視他未來會成為富翁。潘被控39項控罪，當中包括操控犯罪集團活動及透過欺詐手段，不誠實地獲取經濟利益。潘未有獲准俘釋，並在今日出庭應訊，而女兒獲准保釋至明年1月受審。