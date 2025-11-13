澳洲拘亞裔風水算命師母女　涉詐騙近3.6億

澳洲新南威爾士州警察公布，他們拘捕了一對母女涉嫌詐騙一個越南裔的目標約7,000萬澳元（約3.58億港元）。報道稱該對母女分別自稱是算命師及風水師，並指她們是一個高度複雜的詐騙及洗錢集團的成員。
警察表示，周三拘捕了該對母女，分別是53歲的潘安雅（Anya Phan）及25歲女兒鄭希（Thi Ta），警察指潘遊說受害者人進行貸款，並從中取得分成，並向受害人稱預視他未來會成為富翁。潘被控39項控罪，當中包括操控犯罪集團活動及透過欺詐手段，不誠實地獲取經濟利益。潘未有獲准俘釋，並在今日出庭應訊，而女兒獲准保釋至明年1月受審。
警察表示在周三清晨進行的拘捕及搜查，在他們價值數百萬的住宅，搜獲財務文件、手機、名牌手提包、共值10,000澳元，還有40克金條及價值6,600澳元的賭場籌碼。警方表示，潘作為一名算命師在當地社區是具影響力人物，獲得當地人的信賴，她會為客戶提供算命服務，當中一些客戶表示正面臨財務困難時，潘會遊說他們貸款，並指之後就會獲得富豪的幫忙，並指客人貸款後會很快獲得幫助。調查人員又表示，在周三的拘捕行動後，凍結她們近1,500萬澳元的資產，而連同在去年凍結有關集團的資產，累計已凍結6,000萬澳元。