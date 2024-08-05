澳洲提升恐襲威脅級別　極端意識抬頭致青年激進化

澳洲宣布提升恐怖主義威脅級別，由原本的「可能」升至「極有可能」，即未來12個月有超過一半機會遭受恐怖襲擊，是相隔10年後再次上升級別。（路透社資料圖片）

澳洲政府今日(5日)宣布提升恐怖主義威脅級別，由原本的「可能」升至「極有可能」，即未來12個月有超過一半機會遭受恐怖襲擊，是相隔10年後再次上升級別。澳洲總理阿爾巴尼斯表示，當地有更多民眾，尤其青年受到極端思想影響，加上新的混合意識形態興起，必需提高警覺，但並不等於即將遭到襲擊。消息指這舉動不是由任何一群潛在的恐怖分子引發。

制止8宗恐怖主義行為 涉事年輕人由14歲至21歲

澳洲安全情報組織總監伯吉斯透露過去四個月，各機構制止8宗涉及恐怖主義或潛在恐怖主義行為，包括持刀攻擊或使用簡易武器攻擊，涉事的年輕人最小只有14歲，最大21歲。