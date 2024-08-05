澳洲提升恐襲威脅級別　極端意識抬頭致青年激進化

澳洲政府今日(5日)宣布提升恐怖主義威脅級別，由原本的「可能」升至「極有可能」，即未來12個月有超過一半機會遭受恐怖襲擊，是相隔10年後再次上升級別。澳洲總理阿爾巴尼斯表示，當地有更多民眾，尤其青年受到極端思想影響，加上新的混合意識形態興起，必需提高警覺，但並不等於即將遭到襲擊。消息指這舉動不是由任何一群潛在的恐怖分子引發。
制止8宗恐怖主義行為 涉事年輕人由14歲至21歲
澳洲安全情報組織總監伯吉斯透露過去四個月，各機構制止8宗涉及恐怖主義或潛在恐怖主義行為，包括持刀攻擊或使用簡易武器攻擊，涉事的年輕人最小只有14歲，最大21歲。
否認和以巴衝突直接有關 惟助長社會撕裂
他表示，本土極端意識形態抬頭，例如以巴衝突導致緊張局勢加劇，發生暴力極端主義行為的可能性更大，愈來愈多國民變得激進，使國家的安全環境變得更加不穩定和不可預測，但他否認這次提升級別直接和以巴衝突有關：「目前我們不認為任何一宗從去年開始調查的恐襲案件是由加沙引起。」但他承認海外的衝突助長了本地一些人士的不滿和抗議，加劇了社會撕裂，破壞社會凝聚力，讓包容力愈來愈低。
澳洲2014年曾因極端組織「伊斯蘭國」，將恐怖威脅級別提升五級之中屬於中間級別的「很可能」，2022年11月降回至「可能」。