澳洲提高學生簽證英語要求 兩年內減收一半移民

澳洲工黨政府銳意改革前政府留下的「破敗」移民制度，周一宣布收緊國際學生及低技能勞工的簽證規定，包括留學生的國際英語水平測試雅思(IELTS)要求由目前5.5分提高至6分，預期於新措施下可在兩年內減收一半移民數量。近年移民問題成為澳洲關注議題，因大量移民湧入造成房屋短缺危機，令樓價和租金高企。《悉尼晨驅報》(Sydney Morning Herald)周一公布的民調顯示，62%澳洲選民認為國家接收的移民人數過高。

澳洲內政部長奧尼爾周一稱，新的10年移民政策將令移民人數帶回「正常」，但他強調這不只是關乎數字，或是國家目前面對的移民問題，而是關乎澳洲未來。總理阿爾巴尼斯日前稱，澳洲移民數目需要返回「可持續水平」，並形容移民制度「破敗」。澳洲2022年至23年度的淨移民人數預期高達破紀錄的51萬人，官方數據預測在2024年至25年及2025年至26年，人數將減少約25萬人，與新冠疫情爆發前水平大約相同。奧尼爾指出，2022年至23年淨移民人數增加，主要是國際留學生帶動。