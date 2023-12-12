澳洲提高學生簽證英語要求 兩年內減收一半移民

澳洲工黨政府銳意改革前政府留下的「破敗」移民制度，周一宣布收緊國際學生及低技能勞工的簽證規定，包括留學生的國際英語水平測試雅思(IELTS)要求由目前5.5分提高至6分，預期於新措施下可在兩年內減收一半移民數量。近年移民問題成為澳洲關注議題，因大量移民湧入造成房屋短缺危機，令樓價和租金高企。《悉尼晨驅報》(Sydney Morning Herald)周一公布的民調顯示，62%澳洲選民認為國家接收的移民人數過高。
澳洲內政部長奧尼爾周一稱，新的10年移民政策將令移民人數帶回「正常」，但他強調這不只是關乎數字，或是國家目前面對的移民問題，而是關乎澳洲未來。總理阿爾巴尼斯日前稱，澳洲移民數目需要返回「可持續水平」，並形容移民制度「破敗」。澳洲2022年至23年度的淨移民人數預期高達破紀錄的51萬人，官方數據預測在2024年至25年及2025年至26年，人數將減少約25萬人，與新冠疫情爆發前水平大約相同。奧尼爾指出，2022年至23年淨移民人數增加，主要是國際留學生帶動。
IELTS提高至6分 收緊留學生二簽審批
根據新政策，未來申請到澳洲留學的門檻將會提高，申請人的IELTS分數由目前最少5.5分提高至6分，修讀研究生課程的要求更高，由最少6分調高至6.5分。留學生第二次申請學生簽證的審批也會收緊。官方數據顯示，澳洲約有65萬外國學生，當中不少人獲批第二次簽證。當局指，愈來愈多留學生申請多於一個學生簽證，以延長在澳洲逗留的時間，去年比率急增三成，達到15萬人；部分人新報讀的課程，等級比原有的課程更低，新措施下第二次申請學生簽證的人士須接受額外審查，以證明他們修讀其他課程，是對未來學術和事業發展有幫助。
推新簽證搶人才
澳洲政府亦會推出一項新簽證，取代現有的「TSS」臨時技術短缺簽證，並會縮短處理申請時間至一星期，令人才短缺的行業可以有更大競爭力，與其他地區搶人才，填補人手。 新簽證會劃分3個不同技術等級，第一個是針對專業和高技能人才，除貿易工人、司機、勞工及機械操作員外，其餘年薪達到13.5萬美元(約105萬港元)的人士將可以申請。另一個類別是滿足勞動力需求的核心技能，當局會因應勞工市場情況，定時更新名單。最後一類是基本技能途徑，以填補低收入工種的勞動力短缺問題。
疫情後開關大量留學生勞工湧入
澳洲出現移民「滿瀉」情況，與新冠疫情有關；封關導致外國學生和勞工限制進入澳洲，當疫情過後通關時，這類移民大量湧入，對早已緊張的房屋租賃市場構成壓力，無屋住的人也愈來愈多。在野黨批評工黨政府反應過慢，太遲調整疫情過後因勞工短缺而增加外勞人手的政策，令移民人數到達爆煲頂點。自去年大選後，工黨政府的支持度呈下滑，最近數周更受社會施壓，要求暫時減少接收移民，以舒緩澳洲房屋危機。惟商界認為移民成為代罪羔羊，問題源於房屋政策。