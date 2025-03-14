澳洲搶袋熊B網紅遭警告取消簽證　為逃避遣返率先走佬

美國女網紅在澳洲抱走一隻袋熊的事件，成為了澳洲的公敵。不過外國多個傳媒報道，這位叫瓊斯（Sam Jones）女子在澳洲準備吊銷其簽證之前，已「逃離」澳洲。

事緣早前瓊斯在澳洲旅遊，並在一處郊區抱走一隻袋熊嬰兒，一度被袋熊媽媽追趕。影片在網上引起澳洲人不滿，澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）曾指事件令人憤怒，而內政部長伯克（Tony Burke）更表示，他們在審視瓊斯的簽證，並計劃取消簽證許可。不過多個媒體證實，瓊斯已離開了澳洲。