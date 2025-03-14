澳洲搶袋熊B網紅遭警告取消簽證　為逃避遣返率先走佬

美國女網紅在澳洲抱走一隻袋熊的事件，成為了澳洲的公敵。不過外國多個傳媒報道，這位叫瓊斯（Sam Jones）女子在澳洲準備吊銷其簽證之前，已「逃離」澳洲。
事緣早前瓊斯在澳洲旅遊，並在一處郊區抱走一隻袋熊嬰兒，一度被袋熊媽媽追趕。影片在網上引起澳洲人不滿，澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）曾指事件令人憤怒，而內政部長伯克（Tony Burke）更表示，他們在審視瓊斯的簽證，並計劃取消簽證許可。不過多個媒體證實，瓊斯已離開了澳洲。
自辯僅抱走一分鐘
原名是斯特拉布爾（Samantha Strable）的瓊斯，在網上有10萬的追隨者並在Instagram自稱「戶外愛好者及獵人」，不過事件後她已把帳號轉為不公開及刪除相關帖文。澳洲的反對派領袖達頓（Peter Dutton）就指瓊斯的行為是殘忍，又表示慶幸她已離開澳洲。在網上有超過3萬名澳洲人聯署要求將瓊斯驅逐出境。不過因為瓊斯自行離開，澳洲沒辦法對他作出起訴以及指控她威脅到澳洲，以及沒有取消其簽證的理由。
瓊斯其實在事後也一邊刪除留言，一邊為自己解釋，稱：「那孩子是被小心地抱起了僅僅1分鐘，並且迅速放回給牠媽媽。」又稱：「牠們安然無恙地返回了灌木林。我從來不會捕捉可能受到傷害的野生動物。」然而其行為仍然受到野生動物專家的批評。