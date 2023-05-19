澳洲教師發現鯊魚影蹤急籲眾人逃生　單打獨鬥15分鐘後消失海中

記者陳怡伶／綜合報道
澳洲一名46歲男老師巴卡內羅（Simon Baccanello）近日在南部海岸衝浪時，突然遭到鯊魚攻擊，被拖入水中後消失。根據目擊民眾表示，在事件發生前，巴卡內羅提早發現附近有鯊魚靠近，然而他第一時間不是只顧自己逃命，而是幫忙警告其他人，導致自己最終被鯊魚拖走，消失在海中。
據《紐約郵報》（The New York Post）報道，巴卡內羅13日早上在艾爾半島（Eyre Peninsula）的渥克斯岩（Walkers Rock）海灘衝浪，當時現場有十幾位衝浪客。突然間，巴卡內羅發現有鯊魚出現在一群衝浪客後方，他立即出聲警告大家趕緊離開。
22歲男子米勒（Jaidan Millar）告訴當地媒體《7NEWS》，他目睹巴卡內羅告訴其他人「別擔心，先上岸吧」，接著拿着衝浪板，獨自與鯊魚奮戰，整個過程約15分鐘。
拚了命想把鯊魚擊退
米勒表示，當時巴卡內羅拚了命想把鯊魚擊退，鯊魚卻不肯離開，反而不斷回來攻擊他，「後來我看到他的衝浪板豎立在水中，顯示他人已經被拖入水下，試圖想要回到水面上，後來他就消失了，我們只看到鯊魚的背」。
警方緊急出動搜救船與直升機救援，但搜尋3天仍未找到巴卡內羅的蹤影，只尋獲了可能屬於巴卡內羅的一部分衝浪板與被咬破的衝浪衣。雖然搜救行動仍持續進行，但警方並不樂觀，推測他可能已經死亡。
巴卡內羅任教的學校校長稱，巴卡內羅1月才剛搬到當地擔任教職，負責教導數學、科學和體育，雖然才加入他們幾個月，但早已是深受師生愛戴的好老師。
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