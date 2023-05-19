澳洲教師發現鯊魚影蹤急籲眾人逃生　單打獨鬥15分鐘後消失海中

記者陳怡伶／綜合報道

澳洲一名46歲男老師巴卡內羅（Simon Baccanello）近日在南部海岸衝浪時，突然遭到鯊魚攻擊，被拖入水中後消失。根據目擊民眾表示，在事件發生前，巴卡內羅提早發現附近有鯊魚靠近，然而他第一時間不是只顧自己逃命，而是幫忙警告其他人，導致自己最終被鯊魚拖走，消失在海中。

據《紐約郵報》（The New York Post）報道，巴卡內羅13日早上在艾爾半島（Eyre Peninsula）的渥克斯岩（Walkers Rock）海灘衝浪，當時現場有十幾位衝浪客。突然間，巴卡內羅發現有鯊魚出現在一群衝浪客後方，他立即出聲警告大家趕緊離開。

22歲男子米勒（Jaidan Millar）告訴當地媒體《7NEWS》，他目睹巴卡內羅告訴其他人「別擔心，先上岸吧」，接著拿着衝浪板，獨自與鯊魚奮戰，整個過程約15分鐘。