澳洲昆士蘭漁村鼠患嚇人 老鼠橫行連車都咬 鼠屍堆滿岸邊恐爆瘟疫(有片)

澳媒報道，卡倫巴自10月起便遭受鼠患困擾，農田、花園、電線、水管，甚至汽車也被老鼠啃咬，鼠群在最近一周更加猖獗。有居民抱怨，即使緊閉門窗，老鼠仍會找到罅隙鑽進家中，尋找食物並四處破壞。居民出門會在街上看到大量老鼠，有些更「長得像芝娃娃一樣大」，牠們餓到甚麼都吃。另有民眾指，當地雖有雀鳥、鷹等捕獵老鼠，「但牠們都吃飽到飛不起，老鼠數目仍沒減少」。也有居民感嘆要學習與老鼠共存。

澳洲昆士蘭省北部漁村卡倫巴(Karumba)最近鼠患嚴重，當地人口不到600，卻有數以萬計老鼠在各處橫行，不但對居民生活造成極大滋擾，鼠屍更堆滿河岸，恐引發疫情。

距離卡倫巴約70公里的諾曼頓(Normanton)，租車公司老闆洛德(Derek Lord)表示，店內一輛汽車除了引擎，其他部分都被老鼠咬壞或有啃咬痕跡，他唯有把廚餘丟進垃圾桶，將老鼠引誘進去來「一網打盡」。

為何鼠患大爆發？

報道指，卡倫巴和諾曼頓的鼠群都似乎「極度飢餓」，為了尋找食物，會跳進水裡或爬上漁船，卻因此淹死，導致大量鼠屍隨水流沖回岸邊，或在水面漂浮。鼠屍堆積無人清理，恐引發瘟疫。

澳洲科學家早在2021年發現昆士蘭與新南威爾士省兩地的鼠類數量激增。悉尼大學鼠類專家班克斯(Peter Banks)指，這波鼠患的老鼠是俗稱「瘟疫鼠」(plague rat)的長毛鼠，繁殖力極強。以往有紀錄若降雨量超過700至750毫米，就有80%機率長毛鼠因環境合適而大量繁殖，並以每10年一次的周期出現。可是，隨著氣候變化，鼠群大量繁殖、但食物減少，大量老鼠轉到其他地點覓食，因而令部分城鎮爆發嚴重鼠患。