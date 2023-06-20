澳洲最年輕案例｜23歲女將安樂死　醫護協助到海灘滿足最後願望

澳洲最年輕案例，23歲女將安樂死，醫護協助到海灘圓最後願望。(網上圖片)

澳洲一名23歲女子罹患罕見疾病，因全身劇烈疼痛，只能臥床無法自行移動，長年來承受極大痛苦，將根據南澳州1月頒布的自願協助死亡法案，於21日合法結束生命，成為澳洲史上最年輕的安樂死案例。

綜合報道，南澳23歲女子Lily Thai自十多歲一直與病魔搏鬥，17歲時被診斷患上埃勒斯當洛斯綜合症，18歲時患上上呼吸道感染，導致她無法行走、排便或進食或飲水。她最初認為自己患有脊髓液滲漏，接受了脊髓液滲漏的治療，身體狀況卻沒有得到改善。期後她的病情惡化，要戴著光環支架以支撐身體，她的體重下降至得 40 公斤。經過新冠疫情大流行後，她被轉介給一名神經免疫學家，正式被診斷罹患自身免疫性自主神經節疾病(AAG)。